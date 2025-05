Lorry: లారీ వెనక్కి వచ్చింది.. లేడీ బైకరుకు ఏమైందంటే? (video)

వివరాల్లోకి వెళితే.. వీడియోలో ఏటవాలుగా వున్న రోడ్డుపై లారీ వెనక్కి వచ్చింది. ఆ లారీ వెనకున్న లేడీ బైకర్ లారీ వెనక్కి రావడం గమనించి.. బైకును వెనక్కి నెట్టుకుంటూ వచ్చింది. అయినా లారీ వెనక్కి వస్తూ యువతి బైకుపై దూసుకెళ్లింది.

ఈ ఘటనలో ఆ యువతి బైకు నుంచి దూరంగా పడిపోయింది. దీంతో ఆమె ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకుంది. కానీ ఆ లారీ వెనక్కి రావడంతో ఆ యువతి బైకు నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది.

దీంతో స్థానికులు లారీ డ్రైవర్‌ను నిలదీశారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు దర్యాప్తు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

A great escape for the biker !!



Trucks can lose their brakes on steep inclines and this also highlights the need for regular vehicle maintenance.



How do you handle it if you are behind such a truck on an incline?



I would increase the following distance and overtake it when… pic.twitter.com/bLSMECW8uD