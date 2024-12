ఇటీవలే ఓ అమ్మాయి తిరుమల కొండ వద్ద పుష్ప2 సినిమాలోని శ్రీలీల డాన్స్ చేసిన 'కిస్సిక్' సాంగ్‌కు డాన్స్ చేస్తూ వైరల్ అయిపోయింది. తిరుమల కొండ దిగువన ఉన్న ప్రాంతం అలిపిరి టోల్గేట్ ముందు డాన్స్ చేసి వీడియో తీసిన యువతి తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పేజీలో పోస్ట్ చేసింది.

Pushpa 2 dance to 'Kissik' song on Tirumala hill for reel

A young lady posted a video on her Instagram page where she danced to the song 'Kissik' from the movie Pushpa-2 at the foot of Tirumala Hill. #Pushpa2 #Song #Dance @Tirupati pic.twitter.com/h19iJGouvo