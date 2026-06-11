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12-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు... దంపతుల మధ్య కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు అందుపులో ఉండవు. ఆత్మీయులను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. సన్నిహితులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. దంపతుల మధ్య కలహం. ఊహించని సంఘటనలెదురవుతాయి. పనులు ముందుకు సాగవు. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు.
కీలక వ్యవహారంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు, పనులు, బాధ్యతలు స్వయంగా చూసుకోండి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు అధికం. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. అప్రియమైన వార్త వింటారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కర్కాటకం: పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సముచిత నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అవకాశాలు కలిసివస్తాయి. ప్రముఖులకు చేరువవుతారు. ధనలాభం కొందరి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు అర్ధాంతంగా ముగిస్తారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
సింహం: మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
మీదైన రంగంలో మంచి ఫలితాలున్నాయి. ఆటుపోట్లను ధీటుగా ఎదుర్కుంటారు. రుణ సమస్య పరిష్కారమవుతుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. పరిచయం లేని వ్యక్తులతో జాగ్రత్త, అంతరంగిక విషయాలు వెల్లడించవద్దు, కొత్తయత్నాలు చేపడతారు.
కన్య: ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
పరిస్థితులు అనుకూలిస్తాయి. ఆందోళన కలిగించిన సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. మానసికంగా కుదుటపడతారు. పనులు వేగవంతమవుతాయి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త. ఆత్మీయులను కలుసుకుంటారు. కనిపించకుండా పోయిన వస్తువులు లభ్యమవుతాయి.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
కీలక అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మాటతీరుతో ఆకట్టుకుంటారు. ధనలాభం, వాహనసౌఖ్యం ఉన్నాయి. ఆర్భాటాలకు వ్యయం చేస్తారు. పనుల ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలిస్తాయి.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం, అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆలోచనలతో సతమతమవుతారు. ఏ విషయంపై ఆసక్తి ఉండరు. పరధ్యానంగా ఉంటారు. స్థిమితంగా ఉండటానికి యత్నించండి. ఖర్చులు సామాన్యం, పనుల్లో ఒత్తిడి అధికం. ఆత్మీయుల హితవు కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు.
ధనస్సు: మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
రాబోయే ఆదాయానికి తగ్గట్టుగా ఖర్చులుంటాయి. కార్యానుకూలతకు నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. అపజయాలకు కుంగిపోవద్దు. దంపతుల మధ్య అకారణ కలహం. బంధువుల వైఖరి కష్టమనిపిస్తుంది. నోటీసులు అందుకుంటారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు, శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
వ్యవహారానుకూలత ఉంది. లక్ష్యాన్ని సాధిస్తారు. మీ సామర్థ్యంపై నమ్మకం కలుగుతుంది. రావలసిన ధనం అందుతుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు, కార్యక్రమాలు సాగవు. అపరిచితులతో మితంగా సంభాషించండి.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
ఖర్చులు సామాన్యం, కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. వివాహయత్నాలు తీవ్రంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. ఒక సంబంధం కలిసివచ్చే సూచనలున్నాయి. స్తోమతకు మించి హమీలివ్వవద్దు. మీ శ్రీమతి అభిప్రాయం తెలుసుకోండి. వాయిదా పడిన పనులు పూర్తవుతాయి.
మీనం : పూర్వాభాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
లావాదేవీలు ముగుస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. చేపట్టిన పనులు సానుకూలమవుతాయి. పత్రాల రెన్యువల్లో జాప్యం తగదు. పాత పరిచయస్తులను కలుసుకుంటారు. విందుకు హాజరవుతారు. వాహనం ఇతరులకివ్వవద్దు.
పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై జోకులు వేసిన లేడీ డాక్టర్... తర్వాత...
ఓ మహిళా వైద్యురాలు వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఓ కామెడీ షోలో పాల్గొన్న ఆమె పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై జోకులు వేశారు. ఇది వైద్య నైతికతను ఉల్లంఘించారంటూ సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. ఈ తరహా కామెంట్స్ వైద్య నైతికతను ఉల్లఘించారంటూ విమర్శలు వచ్చాయి. ఇది పెద్ద వివాదం కావడంతో సారీ చెబుతూ వీడియో విడుదల చేశారు.
నాడు జగన్ రెడ్డి పక్కన ఉంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అన్నారు.. నేడు వరుసగా జైలుకు..
గత వైకాపా ప్రభుత్వ హయాంలో జరిగిన ఒక్కో స్కామ్ ఇపుడు వెలుగులోకి వస్తోంది. ఫలితంగా నాడు జగన్ రెడ్డి పక్కన ఉంటే ఆ కిక్కే వేరబ్బా అంటూ ప్రగల్భాలు పలికిన నేతలు ఇపుడు ఒక్కొక్కరుగా జైలుకు పోతున్నారు. ముఖ్యంగా, జగన్ పాలనలో జరిగిన మద్యం స్కామ్ ఇపుడు కొత్త మలుపు తిరిగింది. నిన్నటి వరకు సిట్ దర్యాప్తు, అరెస్టుల పర్వం సాగింది. ఇపుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ రంగంలోకి దిగింది. ఫలితంగా ఇపుడు లిక్కర్ స్కామ్ సామ్రాజ్యం పునాదులు కదులుతున్నాయి. దీంతో ఈ స్కామ్కు సూత్రధారులు, పాత్రదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరుగెడుతున్నాయి.
చేపల కూర సరిగా చేయలేదని భార్యను తిట్టిన భర్త... తర్వాత ఏం జరిగిందంటే...?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా రూ. 3 కోట్లు ఆర్జిస్తే, కుట్టుపని చేసి అతడి భార్య రూ. 8 కోట్లు సంపాదించిదట?!!
లంచగొండి అధికారులు తమ అవినీతి బండారం బైటపడగానే దాన్ని తప్పించుకునేందుకు రకరకాల మార్గాలు వెతుక్కుని పెట్టుకుంటారు. అట్లాంటి ఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగింది. రాష్ట్ర మహిళా శిశు సంక్షేమ జాయింట్ డైరెక్టరుగా పనిచేస్తున్న లక్ష్మీనారాయణ్ ఆస్తులపై లోకాయుక్త సోదాలు నిర్వహించింది. ఈ సోదాల్లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు వెలుగుచూసాయి. వాస్తవానికి ఆయనకు వచ్చే జీతభత్యాలు, వ్యవసాయ వనరులు అన్నీ కలుపుకుని వచ్చే ఆదాయం సుమారుగా రూ. 2.8 కోట్లుగా అంచనా వేసారు. కానీ ఆయన ఆస్తుల విలువ రూ. 10.83 కోట్లుగా తేలింది. అధికంగా కనబడుతున్న 8 కోట్లకు లెక్కజెప్పమని అడిగితే ఆయన చెప్పిన లెక్క విని అధికారులు షాక్ తిన్నారు.
వెనిజులా తరహాలో ఖార్గ్ ద్వీపాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాం.. ట్రంప్
అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. కాల్పుల విరమణ ఉల్లంఘనలో ఇరుపక్షాలు తమ దాడులను రెట్టింపు చేశాయి. మరోవైపు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన యుద్ధోన్మాద హెచ్చరికలతో ఇరాన్ను బెదిరిస్తూనే ఉన్నారు. ఇరు దేశాల సైనిక బలగాలు ప్రత్యక్ష ఘర్షణలో నిమగ్నమై ఉండగా, ట్రంప్ తన తాజా ప్రకటనలతో ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచారు. ఈ రాత్రి ఇరాన్పై చాలా గట్టిగా దాడి చేస్తానని ఆయన శపథం చేశారు.
భార్యను భర్త అపురూపంగా చూసుకుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి?
హిందూ ధర్మంలో భార్యాభర్తల బంధం చాలా పవిత్రమైనదిగా, సమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భార్యను సహధర్మచారిణి అంటారు, అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో తోడుగా ఉండేది. భర్తకు భార్య పట్ల ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఆమెను ఆదరించడం, గౌరవించడం, ఆమె అవసరాలను తీర్చడం, రక్షించడం వంటివి. వీటన్నిటిపట్ల నిబద్ధతగా వుంటూ భార్యను అపురూపంగా, ప్రేమగా చూసుకునే భర్తకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలు.. చాలా మంచి రోజులున్నాయి
పండగ వాతావరణంలో శుభకార్యాలు జరపడానికి ఇది సరైన సమయం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలవుతున్నాయి. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ముగియడంతో పెళ్లిళ్లకు, ఇతర శుభకార్యాలకు మార్గం సుగమం అయింది. జూన్ 19 నుంచి 30 తేదీల మధ్య వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. రాబోయే జులై నెలలో పెళ్లిళ్ల కోసం చాలా మంచి రోజులు ఉన్నాయి. జులై 1, 2, 6, 7, 8, 11 తేదీలు శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతున్నాయి. అలాగే ఆగస్టు నెలలో కూడా ఎక్కువ ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అస్సాంలో తిరుపతి నమూనాను పోలి ఉండేలా.. శ్రీవారి ఆలయం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) మరో ప్రతిష్టాత్మక అడుగు ముందుకేసింది. ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అస్సాం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో టీటీడీకి అత్యంత విలువైన 10.33 ఎకరాల భూమిని ఉచితంగా కేటాయించింది. అస్సాంలోని కామరూప్ జిల్లాకు చెందిన సోనాపూర్ రెవెన్యూ సర్కిల్ పరిధిలో ఈ భూమిని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి భవ్య ఆలయ సముదాయ నిర్మాణం కొరకు అధికారికంగా మంజూరు చేశారు.
11-06-2026 గురువారం ఫలితాలు - ఆర్థికంగా బాగున్నా సంతృప్తి ఉండదు...
10-06-2026 బుధవారం ఫలితాలు- విశేష ఫలితాలున్నాయి
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. సాయం ఆశించవచ్చు. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఏ విషయాన్ని పెద్దగా పట్టించుకోవద్దు. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు తగవు. ఆప్తులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, పత్రాల్లో సవరణలు సాధ్యమవుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి.