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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (11:33 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కోకా-కోలా మరో భారీ యూనిట్ - రూ.1,127 కోట్లు పెట్టుబడి

cola
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (11:33 IST)
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cola
ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు మరో భారీ తయారీ రంగ పెట్టుబడి రానుంది. హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ లిమిటెడ్ (హెచ్‌సిసిబిఎల్) రాష్ట్రంలో రూ.1,127 కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రణాళిక వేస్తోంది. ఈ పెట్టుబడిని చిత్తూరు, విజయనగరం జిల్లాల్లో విభజించనున్నారు. 
 
విజయనగరంలో కొత్త తయారీ యూనిట్ కోసం కంపెనీ రూ.842 కోట్లు, చిత్తూరు జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తిలో ఉన్న తమ ప్రస్తుత ప్లాంట్‌ను విస్తరించడానికి రూ.285 కోట్లు ఖర్చు చేయనుంది. ఈ ప్రతిపాదనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది.
 
చైల్డ్ బాంబే తన పారిశ్రామిక అభివృద్ధి విధానం 4.0 (2024-29), ఆహార శుద్ధి విధానం 4.0 (2024–29) ద్వారా భారీ స్థాయి తయారీ మరియు ఆహార శుద్ధి రంగాలలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న తరుణంలో ఈ ప్రకటన వెలువడింది. ఈ విధానాలు వ్యాపార సౌలభ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, ప్రైవేట్ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం, పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం, ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించడంపై దృష్టి సారిస్తాయి.
 
రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు తయారీ కార్యకలాపాలను విస్తరింపజేయడం వల్ల ఈ పెట్టుబడి రాష్ట్రానికి చాలా ముఖ్యమైనది. కొత్త విజయనగరం ప్లాంట్ ఉత్తరాంధ్రలో పారిశ్రామిక కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేయగా, చిత్తూరు విస్తరణ రాష్ట్రంలోని దక్షిణ భాగంలో సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది. ఇది బాటిల్ సరఫరా గొలుసు నెట్‌వర్క్ పంపిణీ కోసం దక్షిణ భారతదేశం, తూర్పు భారతదేశం మొత్తాన్ని అనుసంధానిస్తుంది.
 
 విజయనగరం ప్లాంట్‌ను మూడు బాట్లింగ్ లైన్లతో ఏర్పాటు చేయాలని ప్రణాళిక వేస్తున్నారు. ఇది ప్రారంభంలో సంవత్సరానికి 18 మిలియన్ కేసుల వరకు ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
 
ఈ ప్లాంట్‌లో కార్బోనేటెడ్ శీతల పానీయాలు, జ్యూస్‌లు, టెట్రా-ప్యాక్ ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తారు. రెండవ దశలో మరో రెండు బాట్లింగ్ లైన్లను ఏర్పాటు చేసి, సంవత్సరానికి మరో 12 మిలియన్ కేసుల సామర్థ్యాన్ని జోడించే అవకాశం ఉంది.
 
చిత్తూరులోని శ్రీకాళహస్తిలో, కంపెనీ ఒక ప్యాకేజ్డ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ లైన్, రెండు కార్బోనేటెడ్ శీతల పానీయాల లైన్లను జోడించాలని యోచిస్తోంది. కేవలం సాంప్రదాయ పరిశ్రమలపై ఆధారపడకుండా, తయారీ, ఆహార-ప్రాసెసింగ్ పర్యావరణ వ్యవస్థలను నిర్మించాలనే రాష్ట్ర విస్తృత ప్రయత్నానికి ఈ ప్రాజెక్టులు కూడా సరిపోతాయి. రాష్ట్ర ఆహార శుద్ధి విధానం ప్రత్యేకంగా ఈ రంగంలో పెట్టుబడులను, విలువ జోడింపును పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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