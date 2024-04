మద్యం మత్తులో రోడ్డుపై టీ షర్టు లేకుండా అందరినీ కొరికేశాడు..

ఇంకా రద్దీగా ఉండే రోడ్డుపై బైక్‌పై వెళ్తున్న వ్యక్తిని టార్గెట్‌ చేసి కొరికిపెట్టాడు. దీంతో బైక్ రైడర్ షాక్ అయ్యాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న వ్యక్తిని పోలీసులు చాలా కష్టం మీద అదుపులోకి తీసుకుని ఈడ్చుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. మరో వ్యక్తి కూడా మద్యం మత్తులో ఇతరులపై దాడి చేయడం, కొరకడం చేశాడు. అతనిని కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తుల గుర్తింపు ఇంకా ధృవీకరించబడలేదు.

This happened in Chennai..

A foreign National reportedly in an inebriated state, running around trying to bite commuters.. pic.twitter.com/wT2Y5B0HIy