అల్లు అర్జున్ రాకా గెస్సును అనుకరించిన హార్దిక్ పాండ్యా
తమిళ దర్శకుడు అట్లీతో అల్లు అర్జున్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక చిత్రం రాకా కొన్ని రోజుల క్రితం ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది. దీనికి మోస్తరు నుండి మిశ్రమ స్పందనలు వచ్చాయి. హార్దిక్ పాండ్యా మైదానంలో రెండు వేళ్లను గాలిలోకి చూపిస్తూ చేయి పైకెత్తాడు.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ముంబై వర్సెస్ ఆర్సీబీ మ్యాచ్లో పాండ్యా ఐకాన్ స్టార్ రాకా గెస్సును అనుకరించాడని, దానిని రాకా మేనియా అని పిలుస్తూ అతని డిజిటల్ పీఆర్ బృందం ధైర్యంగా ప్రకటించడంతో, ఇది అల్లు అర్జున్, రాకా చుట్టూ అనవసరమైన ప్రతికూలతను రేకెత్తించింది.
ఊహించినట్లుగానే, అల్లు అర్జున్ అభిమానులు దీనిని తమదిగా భావించి సంబరాలు చేసుకున్నారు. కానీ ఇతర స్టార్ హీరోల అభిమానులు వెంటనే దానిని తీవ్రంగా విమర్శించి, ట్రోల్ చేశారు. నిజానికి, రాకా పోజ్ ఇంకా పెద్దగా ప్రభావం చూపనందున, ఆ వాదనే హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది.
ఇంతటి హైప్కు ఇది చాలా తొందరపాటు అవుతుంది. కానీ బహుశా గతంలో పుష్ప 'తగ్గెదే లే' గెస్సుతో ఇలాంటిదే పనిచేయడం వల్ల, అతి విశ్వాసంతో ఉన్న ఆ బృందం దీనిని ముందుకు నెట్టింది. దీనిని సులభంగా నివారించి ఉండవచ్చు. ఏ క్రికెటర్ అయినా రాకా గెస్సు చేస్తే, ట్రోల్స్ దానిని డబ్బు తీసుకుని చేస్తున్న ప్రచారం అని కొట్టిపారేస్తారు.