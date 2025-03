Tendulkar: మాస్టర్ బ్లాస్టర్ అదరగొట్టినా కంగారూల చేతిలో ఇండియా మాస్టర్స్ ఓటమి (video)

ఈ మ్యాచ్‌లో టెండూల్కర్ 33 బంతుల్లో 64 పరుగులు చేశాడు. కేవలం 27 బంతుల్లోనే తన అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు. మిగిలిన బ్యాట్స్‌మెన్లు చేతులెత్తేసినా.. నాలుగు సిక్సర్లు, ఏడు ఫోర్లు బాది ఇండియా మాస్టర్స్ ఇన్నింగ్స్‌ను సచిన్ చక్కదిద్దాడు. మిగిలిన బ్యాటర్లు ప్రతిభను కనబరచకపోవడంతో చివరికి ఇండియా మాస్టర్స్ 95 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయి టోర్నమెంట్‌లో తొలి ఓటమిని చవిచూసింది. ఆస్ట్రేలియా నిర్దేశించిన 270 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఇండియా మాస్టర్స్ సాధించలేకపోయింది.

