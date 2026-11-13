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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 13 November 2026 (12:16 IST)

న్యూజిలాండ్‌తో నాలుగో వన్డే.. భారత్ ముందు 334 పరుగుల లక్ష్యం.. రోహిత్ క్యాచ్ వీడియో వైరల్

Rohit Sharma
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 13 Nov 2026 (12:16 IST)
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Rohit Sharma
ఐదు వన్డేల సిరీస్‌లో భాగంగా భారత్‌‌తో మౌంట్ మాంగనూయి వేదికగా జరుగుతున్న నాలుగో వన్డేలో న్యూజిలాండ్ 334 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని నమోదు చేసింది. విల్ యంగ్(108 బంతుల్లో 14 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 125) విధ్వంసకర శతకంతో సత్తా చాటాడు. దాంతో ఈ మ్యాచ్‌లో ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 333 పరుగులు చేసింది.
 
అయితే న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ ఫిన్ అలెన్ అర్ధశతకం పూర్తి చేయకుండా అడ్డుకునేందుకు, రోహిత్ శర్మ కవర్స్ ప్రాంతంలో అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టాడు. అంతకుముందు స్లిప్స్‌లో విల్ యంగ్ ఇచ్చిన సులభమైన క్యాచ్‌ను రోహిత్ జారవిడిచినప్పటికీ, ఆ తర్వాత అక్షర్ పటేల్ బౌలింగ్‌లో ఫిన్ అలెన్‌ను (41 పరుగులు) అవుట్ చేస్తూ అద్భుతమైన క్యాచ్‌ను అందుకున్నాడు. రోహిత్ అంతటి అద్భుతమైన క్యాచ్ పట్టడాన్ని చూసిన అక్షర్, ఉత్సాహంతో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి, ఎంతో ఆనందంతో అతడిని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. 
 
మరోవైపు, ఫిన్ అలెన్ తీవ్ర నిరాశతో తల దించుకుని, కోపంగా తన బ్యాట్‌ను నేలకేశాడు. 50 పరుగుల మార్కును దాటకుండానే పిచ్‌ను వీడటం తప్ప అతనికి మరో మార్గం లేదు.ఇక బంతి విషయానికొస్తే, అది ఆఫ్-స్టంప్‌కు వెలుపలగా వెళ్తున్న ఒక గుడ్-లెంగ్త్ బంతి. దీంతో అలెన్ పంచ్ కొట్టడానికి బ్యాక్ ఫుట్‌పైకి వచ్చాడు. అయితే, అతను బంతిని కిందకు ఉంచలేకపోయాడు. రోహిత్ ఆ బంతి గమనాన్ని ఖచ్చితంగా అంచనా వేశాడు. యంగ్‌కు సంబంధించిన క్యాచ్‌ను వదిలేసినప్పుడు, ఫీల్డింగ్‌లో రోహిత్ చురుకుదనంపై చర్చ మొదలైంది. 
 
అయితే, ఆ తర్వాత అతను చేసిన అద్భుతమైన ప్రయత్నంతో విమర్శకుల నోళ్లు మూయించాడు. రోహిత్ ప్రదర్శించిన ఆ అద్భుత విన్యాసాన్ని చూసి సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు ఆశ్చర్యపోయారు. ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవర్‌లో, యంగ్ 5 పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు రోహిత్ ఒకసారి, వికెట్ కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ మరోసారి క్యాచ్‌లను వదిలేశారు. ఆ తర్వాత యంగ్ సెంచరీ సాధించాడు. 
 
నాలుగో వన్డేలో భారత్ ఆరంభం చాలా పేలవంగా ఉంది. దీనివల్ల పేసర్ ఆకిబ్ నబీకి ప్రారంభ వికెట్లు దక్కకుండా పోయాయి. నాలుగో ఓవర్‌లో ఐదవ బంతికి వచ్చిన క్యాచ్‌ను రోహిత్ అందుకోలేకపోగా, తర్వాతి బంతికే వచ్చిన మరో క్యాచ్‌ను ఇషాన్ కిషన్ జారవిడిచాడు.
 
న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న ఈ సిరీస్‌లో రోహిత్ ప్రదర్శన అంత గొప్పగా లేదు. మొదటి రెండు మ్యాచ్‌లలో కలిపి అతను కేవలం 23 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. మూడవ వన్డే వర్షం కారణంగా ఒక్క బంతి కూడా పడకుండానే రద్దయింది. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న వన్డే ప్రపంచ కప్‌లో భారత జట్టులో తన స్థానంపై ఇంకా అనిశ్చితి నెలకొన్న నేపథ్యంలో, రెండో ఓపెనర్ స్థానానికి తాను సరైన ఎంపిక అని నిరూపించుకోవడానికి హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ మరిన్ని మెరుగైన ప్రదర్శనలు చేయాల్సి ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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