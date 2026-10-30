ఐపీఎల్ 2027: హార్దిక్ పాండ్యా స్థానంలో రోహిత్ శర్మ.. ముంబై ఇండియన్స్ కెప్టెన్గా మళ్లీ ఆయనే..
ఐపీఎల్ 2027 కోసం హార్దిక్ పాండ్యా స్థానంలో రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్గా తిరిగి తీసుకువచ్చే అవకాశం ముంబై ఇండియన్స్కు ఉంది. ఈ ఫ్రాంచైజీ మళ్లీ బాధ్యతలు స్వీకరించమని రోహిత్ను కోరినట్లు, మాజీ కెప్టెన్ ఈ ప్రతిపాదనకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
రోహిత్ గతంలో ముంబై ఇండియన్స్కు ఐదు ఐపీఎల్ టైటిళ్లను అందించాడు. తద్వారా ఎంఎస్ ధోనీతో పాటు ఐపీఎల్లో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్గా నిలిచాడు. గత సీజన్లో హార్దిక్ పాండ్యా సారథ్యంలో జట్టు ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పుడు, ఫ్రాంచైజీ తమ కెప్టెన్ను మార్చాలని కూడా ఆలోచించింది.
రోహిత్ మొదట తిలక్ వర్మను కెప్టెన్గా సూచించాడు. అయినప్పటికీ, ముంబై ఇండియన్స్ రోహిత్ తిరిగి ఆ బాధ్యతలు చేపట్టాలని కోరుకుంది. సూర్యకుమార్ యాదవ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా కూడా ఫ్రాంచైజీ పరిగణించిన ఎంపికలలో ఉన్నారు.
రోహిత్ బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉండటంతో, ముంబై ఇండియన్స్లో హార్దిక్ పాండ్యా భవిష్యత్తు ఇప్పుడు అనిశ్చితంగా ఉంది. అతను మరో ఫ్రాంచైజీకి ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
అయితే, ఈ ఒప్పందం కుదరకపోయినా, రోహిత్ కెప్టెన్సీలో ఆడటానికి పాండ్యా అంగీకరించినట్లు సమాచారం. పాండ్యా కెప్టెన్సీలో ఆడిన 14 మ్యాచ్లలో 10 ఓడిపోయిన ముంబై ఇండియన్స్, ఐపీఎల్ 2026లో తొమ్మిదో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఫ్రాంచైజీ తన కోచింగ్ సిబ్బందిలో కూడా మార్పులు చేసింది. మహేల జయవర్ధనే స్థానంలో కీరన్ పొలార్డ్ హెడ్ కోచ్గా నియమితులయ్యారు.
రాబిన్ ఉతప్ప బ్యాటింగ్ కోచ్గా, మిచెల్ మెక్క్లెనాఘన్ బౌలింగ్ కోచ్గా, టి. దిలీప్ ఫీల్డింగ్ కోచ్గా, ధవల్ కులకర్ణి డెవలప్మెంట్ బౌలింగ్ కోచ్గా నియమితులయ్యారు.