Last Modified: శనివారం, 2 మే 2026 (23:32 IST)

నిస్సత్తువుగా వుందా? ఐతే ఈ ఆహారం తినాల్సిందే

Almonds
ప్రతిరోజు రకరకాల పోషక విలువలున్న ఆహారాలను తినడం ద్వారా మంచి ఆరోగ్యం పొందవచ్చు. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే ఆహారాలను చేర్చడం వలన ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము.
 
ముదురు ఆకుపచ్చ ఆకు కూరలు ఫోలేట్, జింక్, కాల్షియం, ఐరన్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ సి, ఫైబర్ వంటి పోషకాలకి మూలం.
బెర్రీలు తింటుంటే అందులోని విటమిన్లు, ఖనిజాలు, ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్ల పోషక శక్తిగా ఉంటాయి.
గ్రీన్ టీ అనేది ఔషధ గుణాలను కలిగినది కావున అది మేలు చేస్తుంది.
కోడిగుడ్లులో ఒకింత కొలెస్ట్రాల్ అధికంగా వున్నప్పటికీ అవి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలలో ఒకటి.
బాదం, వేరుశెనగ, పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు, గుమ్మడికాయ గింజలులో ఫైబర్, ప్రోటీన్లు గుండె-ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.
వెల్లుల్లిలో మాంగనీస్, విటమిన్ సి, విటమిన్ B6, సెలీనియం, ఫైబర్ వుంటాయి కనుక దీన్ని తీసుకుంటుండాలి.
అల్లంలో బహుళ ఔషధ విలువలున్నాయి కనుక దీనిని కూడా ఆహారంలో తీసుకుంటుండాలి.

రాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని చిత్తుగా ఓడించి, తమ పార్టీ 200కు పైగా సీట్లలో విజయం సాధిస్తుందని వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాజాగా వెల్లడైన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలపై ఆమె స్పందిస్తూ, స్టాక్ మార్కెట్‌ను తారుమారు చేయడానికి తప్పుడు ఎగ్జిట్ పోల్స్ సృష్టించారని ఆరోపించారు.

అండమాన్-నికోబార్ పరిపాలన విభాగం శనివారం రాధానగర్ బీచ్‌లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద నీటి అడుగున జాతీయ జెండాను ఎగురవేసి కొత్త గిన్నిస్ ప్రపంచ రికార్డును నెలకొల్పింది. సుమారు 60 మీటర్ల పొడవు, 40 మీటర్ల వెడల్పు ఉన్న ఈ భారీ త్రివర్ణ పతాకాన్ని స్వరాజ్ ద్వీప్ (హేవ్‌లాక్ ద్వీపం) వద్ద సముద్రం అడుగున దించారు.

కదిలే రైళ్లు ఎక్కవద్దని రైల్వే స్టేషన్లలో హెచ్చరికలు చేస్తూనే వుంటారు. ఐతే కొంతమంది తొందరపాటుగా కదిలే రైలును ఎక్కేసి ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటారు. అలాగే ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఓ రైల్వే స్టేషను నుంచి కదిలి వెళ్తున్న రైలును ఎక్కబోయాడు ఓ బాలుడు. ఐతే పట్టుతప్పి రైలుకి, ఫ్లాట్ఫామ్‌కు మధ్యలో పడబోయాడు. అది గమనించిన రైల్వే పోలీసు మెరుపులా కదిలాడు. తన చేత్తో పడిపోబోతున్న బాలుడిని ఇవతలకి లాగేసాడు. బాలుడికి పునర్జన్మ ఇచ్చి దేవుడిలా వచ్చి కాపాడిన ఆ పోలీసుకి ప్రజలు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) శనివారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు మండలాల్లో హీట్‌వేవ్ పరిస్థితులు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల గురించి హెచ్చరించింది. విజయనగరం, మన్యం, పోలవరం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని 64 మండలాల్లో వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

హైదరాబాద్ నగరంలోని శివారు మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ దారుణం జరిగింది. చిన్నపాటి గొడవ ఒకటి చిలికి చిలికి గాలివానలా తయారై ఓ నిండు ప్రాణాన్ని బలితీసుకుంది. ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, చెంగిచెర్ల ఆర్టీసీ కాలనీకి చెందిన కొల్ల అరుణ అనే మహిళకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. చిన్న కుమార్తె కావ్య గత యేడాది కరీంనగర్‌‍కు చెందిన కర్రు స్నేహిత్‌ను ప్రేమ వివాహం చేసుకుంది. అయితే, పెళ్లయినప్పటి నుంచి అల్లుడి ప్రవర్తన సరిగా లేదు. ఈ క్రమంలో అత్త, అరుణలతో తరచుగా గొడవలు జరుగుతూ వచ్చాయి.

ఎర్రటి ఎండలో ఎద్దును బాధపెట్టారనీ, బండిపైన ఆటో ఎక్కించి, మనుషులు అంతా ఎక్కి ఎండలో దానిని వైసిపి నాయకులు బాధపెట్టారంటూ యాంకర్ రష్మి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. వైసిపి నాయకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసారు. పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలకు వ్యతిరేకంగా తిరుపతిలో వైసిపి నిరసన చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో వైసిపి నాయకుడు భూమన అభినయ్ రెడ్డి నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఎడ్లబండిపై ఆటోను, మనుషులను ఎక్కించి ప్రయాణం చేసారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అయ్యింది. ఆ వీడియోను చూసిన రష్మి... ఆ ఎద్దు అనుభవించిన వేదన, ఈ మనుషులు వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా అనుభవించాలని పేర్కొంది.

కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. ప్రేమ వివాహంతో కుటుంబానికి దూరమైన ఆమె ప్రస్తుతం తనను లైంగికంగా వేధించారంటూ బాలీవుడ్ దర్శకుడితో పాటు నలుగురిపై సంచలన ఆరోపణలు చేసింది. ఈ మేరకు కేరళలోని ఎర్నాకులం సెంట్రల్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. మోనాలిసా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని కఠినమైన సెక్షన్ల కింద నలుగురిపై కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా, విశ్వ హిందూ పరిషత్ (వీహెచ్‌పీ) నాయకుడు, న్యాయవాది అయిన అనిల్ విలయిల్ పేర్లు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

'సతీ లీలావతి' చిత్రంలో చురుకైన లీలావతిగా లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల, ఆమె విలక్షణమైన భర్త రామ్ సేతుగా దేవ్ మోహన్ నటించారు. ఈ చిత్రం వారి మధ్య సరదా సంభాషణలు, గొడవలు, మరియు కుటుంబ గందరగోళం ద్వారా ఆధునిక వైవాహిక జీవితాన్ని చిత్రీకరిస్తుంది. తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వి.కె. నరేష్ హాస్య పాత్రలు పోషించారు. వరుణ్ తేజ్ ప్రశంసలతో పాటు కొణిదెల కుటుంబం మద్దతుతో ఈ చిత్రం మే 8న థియేటర్లలోకి రానుంది. అద్భుతమైన విజువల్స్, మిక్కీ జె. మేయర్ సంగీతం, మరియు లావణ్య యొక్క మహిళా ప్రాధాన్య ప్రధాన పాత్రతో, ఇది మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే నవ్వులతో నిండిన ఒక ఫీల్-గుడ్ సమ్మర్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా నిలుస్తుందని వాగ్దానం చేస్తోంది.

వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌కు కావాల్సిన ఎంట‌ర్‌టైన్మెంట్‌ను అందిస్తోన్న టాప్ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ జీ5 ఇప్పుడు మ‌రో కొత్త సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ డేట్‌ను అనౌన్స్ చేసింది. అదే ''మేము 'కాప్‌'లం''. కామెడీ, మిస్టరీ కలయికగా రూపొందిన ఈ సిరీస్ అందరినీ మెప్పించే కథాంశంతో రూపొందుతోంది. గ్రామీణ నేపథ్యంలో, అ

Varalaxmi: పోలీస్ కంప్లైంట్ చిత్రంలో సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణపై స్పెష‌ల్ సాంగ్‌విలనిజం అయినా, క్యారెక్టర్ రోల్ అయినా.. తనదైన పవర్‌ఫుల్ నటనతో స్క్రీన్‌పై మ్యాజిక్ చేసే నటి వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్. విభిన్నమైన కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్‌లో వెర్సటైల్ హీరోగా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నటుడు నవీన్ చంద్ర. ఇప్పుడు వీరిద్దరూ కలిసి ఓ సరికొత్త, భిన్నమైన కథతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. వీరిద్దరి క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో డైరెక్ట‌ర్ సంజీవ్ మేగోటి తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం ‘పోలీస్ కంప్లైంట్’. ఎంఎస్‌కే ప్రమిద శ్రీ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్‌పై బాలకృష్ణ మహారాణా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ మే 22న గ్రాండ్‌గా థియేటర్లలో విడుదల కాబోతోంది.
