ఖాళీ కడుపుతో లవంగాలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

లవంగాలలో ఫైబర్, మాంగనీస్, విటమిన్ సి, కె ఉన్నాయి. మాంగనీస్ మెదడు పనితీరును పెంచుతుంది మరియు ఎముకలు గట్టి పడటానికి ఉపయోగపడుతుంది. లవంగాలలో యాంటీమైక్రోబియల్ లక్షణాలు తిమ్మిర్లు, అలసట, అతిసారము వంటి రుగ్మతలకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. లవంగాలతో ఇంకా ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 
 
లవంగాలలో ఉన్న యాంటీబ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు అంటువ్యాధులకు కారణమైన బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను అడ్డుకుంటుంది.
లవంగం నూనె బ్రాంకైటిస్, ఆస్తమా, ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలను, జలుబు, దగ్గు వంటి వాటిని తగ్గిస్తుంది. 
ఒక లవంగ మొగ్గను నమలడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.
లవంగాలు నోటి పూత, గొంతు వాపులతో కూడా పోరాడుతుంది.
రోజూ లవంగం తీసుకుంటే కీళ్ళనొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
లవంగం నూనె శరీరం జీవక్రియను ప్రభావితం చేసి శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గించి రక్త ప్రసరణను మెరుగు పరుస్తుంది.
క్రమం తప్పకుండా లవంగాలు తీసుకోవడం వల్ల గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
లవంగాలలోని కొన్ని సమ్మేళనాలు కడుపులోని అల్సర్లను తగ్గిస్తాయి.
లవంగాలు తింటుంటే మగవారిలో సంతానోత్పత్తి సామర్ధ్యాన్ని కూడా పెంచుతుంది. 
లవంగం నూనె మొటిమలను తగ్గించడానికి, చర్మ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికీ బాగా పనిచేస్తుంది.

హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద పతాక స్థాయికి ఉద్రిక్తలు.. కదులుతున్న నాటో దేశాలుప్రపంచ వాణిజ్యానికి గుండెకాయ వంటి హర్మూజ్ జల సంధిని ఇరాన్ గుప్పెట నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు అమెరికాతో పాటు నాటో దేశాలు ముందుకు కదులుతున్నాయి. దీంతో హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద ఉద్రిక్తతలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ మార్గంలో వాణిజ్య నౌకల సురక్షిత ప్రయాణానికి భరోసా కల్పించేలా బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ దేశాలతో పాటు మరికొన్ని నాటో దేశాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఈ దేశాల సైనిక బలగాలు భద్రతా కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకుంటున్నాయి.

మంజుమల్ బాయ్స్ సీన్ రిపీట్.. 150 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిన పర్యాటకుడిని..?మంజుమల్ బాయ్స్ సినిమా తరహా సంఘటన రిపీట్ అయ్యింది. నీలగిరి జిల్లాలోని గూడలూరు సమీపంలో ఉన్న ఊసిమలై వ్యూపాయింట్ వద్ద సెల్ఫీ తీసుకునే ప్రయత్నంలో 150 అడుగుల లోతైన లోయలో పడిపోయిన ఒక పర్యాటకుడిని, శుక్రవారం తెల్లవారుజామున రక్షించారు. చెంగల్పట్టు జిల్లాకు చెందిన శివగురునాథన్‌గా గుర్తించిన ఆ బాధితుడు, అటవీ శాఖ పరిధిలో కూడలూరు-ఊటీ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ఈ పర్యావరణ పర్యాటక కేంద్రాన్ని సందర్శించాడు. సందర్శన వేళలు ముగిసి చాలా సమయం గడిచినా ఆ వ్యక్తి ప్రాంగణం నుండి బయటకు రాకపోవడంతో అటవీ అధికారులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

ఓరి...మీ దంపతెగ... ఆ ఫోటో అది కాదురా...: వివరణ ఇచ్చిన నారా లోకేశ్ఏపీ విద్యాశాఖామంత్రి నారా లోకేశే ఉగాది పండుగను పురస్కరించుకుని తమ ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దీనికి సంబంధించి ఒక ఫోటోను ఆయన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ఈ ఫోటో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆయన పూజగదిలో కనిపించిన ఓ బొమ్మపై కొందరు నెటిజన్లు క్షుద్రపూజలంటూ ఆరోపణలు చేయడంతో లోకేశ్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి ఆ వాదనలను ఖండిస్తూ సుదీర్ఘ వివరణ ఇచ్చారు.

ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు కూడా కొత్త మధ్యాహ్న భోజన పథకం విస్తరణప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ఇంటర్మీడియట్ విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు కూడా కొత్త మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని విస్తరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుక్రవారం నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల సంక్షేమం కోసం తాము చేపడుతున్న చర్యలలో ఇది ఒక నూతన అధ్యాయానికి నాంది అని ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి, ప్రీ-ప్రైమరీ స్థాయి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న విద్యార్థుల కోసం, నాణ్యమైన పోషకాహారంతో కూడిన అల్పాహార పథకాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

భార్య ఆ పనిచేస్తుందన్న భయంతో ఆమె ప్రియుడి వద్దకు పంపేసిన భర్త, ఏంటది?ఇటీవలి కాలంలో వివాహేతర సంబంధాలు పెచ్చుమీరుతున్నాయి. పెళ్లయినప్పటికీ తన ప్రియురాలు/ప్రియుడి కోసం భార్య/భర్తను చంపేసేందుకు భాగస్వామి వెనుకాడటం లేదు. ఇలాంటి ఘటనే తాజాగా ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బులందర్షా ప్రాంతంలో జరిగింది. రాజ్ కుమార్ అనే వ్యక్తికి గత ఏడాది పెళ్లయ్యింది. ఇతడికి ఆరు నెలలు కుమారుడు వున్నాడు. ఐతే ఇటీవల తన భార్య తరచూ విరామం లేకుండా ఫోనులో మాట్లాడుతూ వుండటాన్ని గమనించాడు. ఎవరితో అంతసేపు మాట్లాడుతున్నావ్ అని రాజ్ కుమార్ ప్రశ్నించగా తన ప్రియుడితో మాట్లాడుతున్నట్లు భార్య చెప్పేసింది. ఈ సమాధానంతో షాక్ తిన్న భర్త రాజ్ పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పాడు. ఐనా భార్య ప్రవర్తనలో మార్పు రాలేదు.

చిరంజీవి రాజకీయాల్లో సీనియర్.. సినిమాల్లో జూనియర్ : కమల్ హాసన్మెగాస్టార్ చిరంజీవిని ఉద్దేశించి ఉలగ నాయకన్ కమల్ హాసన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవిని తన స్నేహితుడిగాను, అక్కినేని నాగార్జునను సోదరుడుగా అభివర్ణించారు. అయితే, చిరంజీవి రాజకీయాల్లో మాత్రం సీనియర్ అని, సినిమాల్లో జూనియర్ అని చెప్పుకొచ్చారు.

బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పుతున్న 'ధురంధర్-2'బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్ 2' బాక్సాఫీస్ వద్ద సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం విడుదలైన మొదటి రోజే భారత సినీ పరిశ్రమలో ఎన్నో రికార్డులను తిరగరాసింది. ట్రేడ్ వర్గాల అంచనాలను మించి, ఈ సినిమా శుక్రవారం ఒక్కరోజే దేశవ్యాప్తంగా సుమారు రూ.146 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లు సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. ఈ స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించడం ద్వారా ఎన్నో భారీ చిత్రాల రికార్డులను ఇది అధిగమించింది.

ప్రైమ్ వీడియో 2026 లో 55కి పైగా కొత్త సిరీస్‌లు, సినిమాలతో ప్రకటనఅమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో భారతీయ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ముందెన్నడూ లేని విధంగా అతిపెద్ద కంటెంట్ స్లేట్‌ను ప్రకటించింది. ముంబైలో జరిగిన 'ప్రైమ్ వీడియో ప్రెజెంట్స్ 2026' కార్యక్రమంలో భాగంగా దాదాపు 55కు పైగా ఒరిజినల్ సిరీస్‌లు, సినిమాలు, థియేట్రికల్ ఫిల్మ్స్‌ను అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ ప్రాజెక్టులు విభిన్న జానర్లలో ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన వినోదాన్ని పంచనున్నాయి.

Chiranjeevi: ఎన్టీఆర్ అంటే..N నాట్యం, T తాళం, R రాగం… కళల సమ్మేళనం2025 ఏడాదికిగాను ఎన్టీఆర్ పేరిట గద్దర్ అవార్డ్ రావడం పట్ల చిరంజీవి సంతోషం వ్యక్తంచేశారు. నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్ లో ముఖ్యమంత్రి రేవత్ రెడ్డి, మాధురీ దీక్షిత్ చేతులుమీదుగా అవార్డు అందుకోవడం మరింత ఆనందంగా వుందని చిరంజీవి తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్.టి.ఆర్. అంటే ఏమిటో ఇలా వివరించారు. చరిత్ర కర్తగా నిలిచిన నందమూరి తారక రామారావు గారు…తన పేరుతోనే లలిత కళలను ముందుకు తీసుకుని వెళ్లిన మహా కళాకారుడు.

అదరగొడుతున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ... ఉప్పొంగిపోతున్న ఫ్యాన్స్పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' విడుదలైన తొలి రోజు, తొలి ఆట నుంచే అద్భుతమైన పాజిటివ్ టాక్‌తో అదరగొడుతోంది. దీంతో పవర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 19వ తేదీన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు తొలి షో నుంచే పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది. దీంతో చిత్ర యూనిట్ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది. సినిమాకు వస్తున్న అద్భుతమైన స్పందనతో చిత్రం బృందం కూడా ఉప్పొంగిపోతోంది.
