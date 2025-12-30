మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025
మంగళవారం, 30 డిశెంబరు 2025 (23:33 IST)

కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించే తులసి టీ, ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు

తులసి టీ. తులసి అనగానే ఎన్నో వ్యాధులకు సంజీవిని అనే పేరు గుర్తుకు వస్తుంది. తులసి టీ తాగితే సూర్యకిరణాలు, రేడియేషన్ థెరపీ మరియు ఇతర రేడియేషన్ మూలాల నుండి సెల్ మరియు కణజాల నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. తులసి టీతో కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
 
రోగనిరోధక శక్తిని బలపరుస్తుంది, దీర్ఘాయువుకు దోహదపడుతుంది.
కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును తగ్గించడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.
ఒత్తిడి ప్రతికూల శారీరక- మానసిక ప్రభావాలను తగ్గిస్తుంది.
ఆక్సిజన్‌ను ఉపయోగించడంలో శరీర సామర్థ్యాన్ని పెంచి బలాన్నిస్తుంది.
శ్వాసకోశ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
జీర్ణక్రియ, జీర్ణశయాంతర సమస్యల నుంచి బయటపడవేస్తుంది.
క్యాన్సర్, అకాల వృద్ధాప్యానికి దోహదం చేసే ప్రమాదకరమైన జీవరసాయనాలను తటస్థీకరిస్తుంది.
ఆరోగ్యకరమైన కాలేయ పనితీరును మెరుగుపరుస్తుంది.
 

నన్ను క్షమించకపోతే ఈ ఏడాది అంతా అష్టదరిద్రాలతో సర్వనాశనం అవుతారు: యూ ట్యూబర్ అన్వేష్

నన్ను క్షమించకపోతే ఈ ఏడాది అంతా అష్టదరిద్రాలతో సర్వనాశనం అవుతారు: యూ ట్యూబర్ అన్వేష్హీరోయిన్ల వస్త్రధారణపై నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వివాదం ఇంకా రగులుతూనే వుంది. శివాజీ వర్సెస్ అనసూయలా మారింది. కొంతమంది శివాజీకి మద్దతు పలుకుతుండగా మరికొందరు అనసూయకే మా మద్దతు అంటూ తెలియజేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వివాదంలోకి ప్రపంచ యాత్రికుడు అన్వేష్ అనే యూట్యూబర్ దూరాడు. మహిళ వస్త్రధారణ గురించి చెబుతూ అసభ్య పదజాలాన్ని వాడాడు. అంతేకాదు, ఈ వ్యవహారంలోకి పురాణకాలంలోని సీతాదేవి, ద్రౌపదిలను తీసుకుని వచ్చాడు.

హిజ్రాలకు శుభవార్త చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... వంద శాతం రాయితీతో రుణాలు

హిజ్రాలకు శుభవార్త చెప్పిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి... వంద శాతం రాయితీతో రుణాలుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హిజ్రాలకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుభవార్త చెప్పారు. వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో వంద శాతం రాయితీతో వారికి రుణాలు అందివ్వనున్నట్టు తెలిపారు. ఈ పథకం ద్వారా అర్హులైన వారికి రూ.75 వేల వరకు రుణం మంజూరు చేయనున్నారు. ఇది పూర్తిగా సబ్సిడీతో కూడుకున్నది కావడంతో లబ్ధిదారులు తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు.

Kavitha: 2025 సంవత్సరం నాకు చాలా చెడు సంవత్సరం.. కల్వకుంట్ల కవిత

Kavitha: 2025 సంవత్సరం నాకు చాలా చెడు సంవత్సరం.. కల్వకుంట్ల కవిత2025 సంవత్సరం తనకు చాలా చెడు సంవత్సరమని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు. తాను కుట్రలు, అవమానాలు, వ్యక్తిగత పోరాటాలు, రాజకీయ సమస్యలను ఎదుర్కొన్నానని ఆమె పంచుకున్నారు. ఇంకా కవిత భావోద్వేగంతో మాట్లాడుతూ, ఆ దశ చాలా కష్టంగా ఉందని ఆమె అన్నారు. తాను ఎంతగా ప్రయత్నించినా, తనపై కుట్ర పన్నినవారు విజయం సాధించారని కవిత పేర్కొన్నారు. వారు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పదవుల్లో ఉన్నారని, తాను మాత్రం పార్టీకి దూరంగా ఉన్నానని ఆమె అన్నారు. ఈ పరిస్థితి అకస్మాత్తుగా ఏర్పడలేదని, దీని మూలాలు 2019 వరకు ఉన్నాయని ఆమె తెలిపారు.

అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం.. పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువకుడికి గుండెపోటు

అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం.. పెళ్లి పీటలెక్కాల్సిన యువకుడికి గుండెపోటుఅమెరికాలో కొన్ని రోజుల్లో పెళ్లిపీటలు ఎక్కాల్సిన యువకుడు తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు. పెళ్లి చేసుకుని ఒకింటివాడవుతాడనుకున్న తల్లిదండ్రులకు విషాదం మిగిలింది. ఉన్నత చదువులు చదివి, అమెరికాలో మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాడు. కానీ పెళ్లి చేసుకునే సమయానికి అతనికి గుండెపోటు వచ్చింది.

అక్రమంగా జింక మాంసం వ్యాపారం.. రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు

అక్రమంగా జింక మాంసం వ్యాపారం.. రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులుహైదరాబాద్, రాజేంద్రనగర్ స్పెషల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అత్తాపూర్‌లో జరిపిన దాడిలో అక్రమంగా జింక మాంసం వ్యాపారాన్ని భగ్నం చేసి, 15 కిలోల జింక మాంసం అమ్ముతున్న ఒక వ్యక్తిని రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా అరెస్టు చేసింది. సులేమాన్ నగర్‌కు చెందిన మహ్మద్ ఇర్ఫానుద్దీన్ అనే నిందితుడి వద్ద నుంచి పోలీసులు రూ.3,000 వేల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

iBomma నాదని మీకెవరు చెప్పారు?: ఇమ్మడి రవి షాకింగ్ రిప్లై

iBomma నాదని మీకెవరు చెప్పారు?: ఇమ్మడి రవి షాకింగ్ రిప్లైiBomma రవి మీడియాకు షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. విచారణ నిమిత్తం రవిని పోలీసులు తరలిస్తున్న సమయంలో... iBomma రవి మీరు ఏమైనా చెప్పదల్చుకున్నారా అని ఓ విలేకరి ప్రశ్నించాడు. ఆ ప్రశ్నకు స్పందించిన రవి షాకింగ్ రిప్లై ఇచ్చాడు. నా పేరు రవా లేదంటే iBomma రవా. అసలు iBomma నాదని మీకు ఎవరు చెప్పారు? పోలీసులు చెబితే సరిపోతుందా, నేను చెప్పాల్సినదంతా కోర్టులో చెబుతా. నేనే ఐబొమ్మ రవి అనే ఆధారాలు వుంటే చూపమనండి అంటూ షాకింగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. దీనితో ఇప్పుడు ఐబొమ్మ రవి కేసు ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందోనని ఆసక్తి నెలకొంది.

Ghantasala: ఘంటసాల ది గ్రేట్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌.. సందడిగా సెలెబ్రిటీ ప్రివ్యూ షో

Ghantasala: ఘంటసాల ది గ్రేట్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్‌.. సందడిగా సెలెబ్రిటీ ప్రివ్యూ షోదిగ్గజ సంగీత దర్శకుడు, తన విలక్షణమైన బాణీలతో కోట్లాది మంది ప్రేక్షకుల హృదయాలను దోచుకున్న ఘంటసాల వారి జీవిత చరిత్రను తెరపైకి తీసుకు వచ్చారు దర్శకుడు సి.హెచ్. రామారావు. ఘంటసాల జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ‘ఘంటసాల ది గ్రేట్’ అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. అన్యుక్త్ రామ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద ఓ మంచి పాట లాంటి సినిమాను శ్రీమతి సి.హెచ్. ఫణి నిర్మించారు.

Anil Ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ అల్లరి, డ్యాన్స్, ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు: అనిల్ రావిపూడి

Anil Ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ అల్లరి, డ్యాన్స్, ఆడియన్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు: అనిల్ రావిపూడిమన శంకర వర ప్రసాద్ గారు సంక్రాంతి వేడుకలు ముందుగానే ప్రారంభమయ్యాయి, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్ కలిసి నటించగా, అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించారు. నేడు న్యూ ఇయర్ గిఫ్ట్ మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ విజ్ఞాన్ యూనివర్సిటీ లో విడుదలైంది. థర్డ్ సింగిల్ మెగా విక్టరీ మాస్‌లో వారి డైనమిక్ కెమిస్ట్రీ అదిరిపోయింది. ఇది ఎక్సయిట్మెంట్ ని మరింతగా పెంచింది.

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్

Trivikram Srinivas: శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది : త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా వెళ్లే సినిమా కూడా ఓ మంచి ఎక్స్‌పీరియెన్సే.. శుక్రవారం వచ్చే మొదటి ఫోన్ కాల్‌కి ఓ భయం ఉంటుంది.. అలాంటి ఓ భయం అక్కర్లేని ఓ ఎక్స్‌పీరియెన్స్‌ని ఈ చిత్రం మనకు ఇచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చావ్ అని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ అన్నారు.ఈ సినిమా రీరిలీజ్ గా జనవరి 1వ తేదీన విడుదల కాబోతుంది. ఈ సందర్బంగా సోమవారంనాడు మీడియాతో చిట్ చాట్ లో పాల్గొన్నారు.

Film Chamber: మోహన్ వడ్లపట్ల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పట్ల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ హర్షం

Film Chamber: మోహన్ వడ్లపట్ల ఏకగ్రీవ ఎన్నిక పట్ల తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ హర్షంహైదరాబాద్‌: తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన ప్రముఖ సంస్థ తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్‌లో ప్రధాన పదవులకు జరిగిన తాజా ఎన్నికల్లో నిర్మాత మోహన్ వడ్లపట్ల మరోసారి కీలక బాధ్యతలు దక్కించుకున్నారు. ‘మన ప్యానల్’ నుంచి పోటీ చేసిన ఆయన, నిర్మాతల విభాగానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యుడిగా గెలుపొంది. అనంతరం 2025–2027 పదవీకాలానికి సంయుక్త కార్యదర్శిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
