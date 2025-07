ఇటలీ లోని బ్రెస్సియా సమీపంలోని హైవేపై చిన్న విమానం కూలిపోవడంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. గాలిలో వెళ్తున్న విమానం అదుపు తప్పి అకస్మాత్తుగా ట్రాఫిక్‌లోకి జారి రోడ్డుపై కూలిపోయింది. దీనితో వెంటనే మంటలు చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో రోడ్డుపై వెళ్తున్న వాహనాలు ఆ మంటల్లో చిక్కుకున్నాయి.

ఈ ప్రమాదంలో పైలట్, ఒక ప్రయాణీకుడు శిథిలాలలో చిక్కుకుని అక్కడికక్కడే మరణించారు. వీరు గుర్తించలేనంతగా కాలిపోయినట్లు స్థానికులు తెలియజేసారు.

#BREAKING: Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.



Witnesses described the plane spiraling out of control before it suddenly dropped into traffic and erupted into flames.



The pilot and one passenger both elderly were trapped in the wreckage and… pic.twitter.com/iEyJjXBa4L