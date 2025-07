లవ్ ప్రపోజల్‌ కోసం జలపాతంకు వెళ్లాడు.. ప్రేయసికి ఉంగరం చూపెట్టాడు.. నీటిలో జారుకున్నాడు..(video)

సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, ఆ వ్యక్తి కింద ఉన్న డన్స్ నదిలో ప్రవాహం నుంచి జారుకున్నాడు. ఈ వీడియో సందర్శకుల భద్రతపై కూడా ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.

వీడియోలో చూసినట్లుగా, ఆ వ్యక్తి తన స్నేహితురాలిని జలపాతం పైకి తీసుకువెళతాడు. వారు చేరుకోగానే అతను ఆమెను తన వైపుకు తిప్పుకుని తన జేబులో నుండి ఉంగరాన్ని తీశాడు.





ఖచ్చితంగా, ఆశ్చర్యపోయిన స్నేహితురాలు విస్మయంతో స్పందించింది. ఆ వ్యక్తి ఆమెకు ప్రపోజ్ చేయడానికి మోకరిల్లాడు కానీ అతను జలపాతంలోకి జారుకున్నాడు. ప్రవహించే నీటిలో పడిపోయాడు. ఆపై అతనిని సురక్షితంగా కాపాడారు. ఈ వీడియోపై రకరకాలుగా నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

A dude pops the question to his girl in a crazy dangerous spot...???? ???? pic.twitter.com/Gzdxfza5hD