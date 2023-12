లైవ్ ప్రదర్శన ఇస్తూ కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచిన సింగర్.. ఎక్కడ?

బ్రెజిల్ దేశంలో విషాదం జరిగింది. బ్రెజిల్ గోస్పెల్‌లో మ్యూజిక్‌లో రైజింగ్ స్టార్‌గా పేరుకెక్కిన పెడ్రో హెన్రిక్ ఎవరూ ఊహించని విధంగా ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. లైవ్ ప్రదర్శన ఇస్తూ కుప్పకూలి ప్రాణాలు విడిచాడు. 30 యేళ్ళ అతి పిన్న వయుసులోనే ఆయన అలా మరణించడం ప్రతి ఒక్కరినీ కలిచివేస్తుంది. ముఖ్యంగా, ఈ ప్రదర్శనను తిలగించేందుకు వచ్చిన అనేక మంది శ్రోతలు కంట కన్నీరు కార్చారు. బ్రెజిల్ ఈశాన్య నగరమైన ఫీరా డి శాంటాలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

కాగా, సోషల్ మీడియాలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న వీడియోలో ప్రకారం... బ్రెజిల్ గోస్పెల్ సింగర్ పెడ్రో హెన్రిక్ వేదికపై లైవ్ ప్రదర్శన ఇస్తూ ప్రేక్షకులను కలుసుకునేందుకు స్టేజీ చివరకు వచ్చాడు. ఈ క్రమంలో బ్యాలెన్స్ కోల్పోయి వెనక్కి పడిపోవడంతో అతని తల నేలకు బలంగా తగిలింది. ఆ వెంటనే ఆయనను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఆయన అప్పటికే మరణించినట్టు వైద్యులు నిర్దారించారు. గుండెపోటు రావడంతోనే అలా జరిగిందని వైద్యులు వెల్లడించారు.





