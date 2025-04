PoK: పెరిగిన జీలం నది నీటి మట్టం- అంతా భారత్ చేసిందా.. వరద ముప్పు..? (video)

పహల్గామ్‌లో ఇటీవల జరిగిన ఉగ్రవాద దాడి దృష్ట్యా, సింధు జలాల ఒప్పందాన్ని (IWT) దాటవేయడానికి భారతదేశం తీసుకున్న వ్యూహంలో ఈ చర్య భాగమని పాకిస్తాన్ అనుమానిస్తోంది. ఈ పరిణామం ముజఫరాబాద్ అంతటా అధికారులను హెచ్చరికలు జారీ చేయమని ప్రేరేపించింది.

చకోతి సరిహద్దు నుండి ముజఫరాబాద్ వరకు జీలం నది వెంబడి ఉన్న నివాసితులు నీటి మట్టాలు అకస్మాత్తుగా పెరగడాన్ని గమనించి వరద ముప్పు గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక పరిపాలనను హై అలర్ట్‌లో ఉంచారు. ముఖ్యంగా పీఓకేలోని హటియన్ బాలా ప్రాంతంలో, అధికారులు "నీటి అత్యవసర పరిస్థితి" ప్రకటించారు.

స్థానిక వర్గాల ప్రకారం, హటియన్ బాలా, ఘరి దుపట్టా, మజోయి, ముజఫరాబాద్‌లలో నీటి మట్టాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. పరిస్థితి తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, మసీదుల ద్వారా హెచ్చరికలు ప్రకటించబడ్డాయి. నదీ తీర ప్రాంతాలలో నివసించే వారిని వెంటనే సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని కోరారు.

"ఈ హెచ్చరికలు నదీ తీర నివాసితులలో విస్తృతమైన భయం, ఆందోళనను సృష్టించాయి" అని ఘరి దుపట్టా నివాసి ఒకరు అన్నారు. భారతదేశంలోని అనంతనాగ్ నుండి నీరు పోకెలోని చకోతి ప్రాంతంలోకి ప్రవహించిందని ప్రాథమిక నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

"ఇది ఊహించని పరిణామం. అయితే, సింధు జలాల ఒప్పందం నుండి వైదొలగాలని భారతదేశం ఇటీవల ఇచ్చిన హెచ్చరికలను పరిశీలిస్తే, మేము అలాంటి సంఘటనను ఊహించాము" అని రాజకీయ విశ్లేషకుడు జావేద్ సిద్ధిఖీ అన్నారు. పాకిస్తాన్‌కు తెలియజేయకుండా జీలం నదిలోకి నీటిని విడుదల చేసిన భారతదేశం చర్య రెండు దేశాల మధ్య ఇప్పటికే దెబ్బతిన్న సంబంధాలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

"భారతదేశం- పాకిస్తాన్ మధ్య మూడు యుద్ధాలు అనేక ప్రాంతీయ సంఘర్షణలు ఉన్నప్పటికీ, సింధు జలాల ఒప్పందం చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు భారతదేశం ఈ దీర్ఘకాలిక ఒప్పందం నుండి నిష్క్రమించడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది" అని జావేద్ సిద్ధిఖీ అన్నారు.

ఇంతలో, పహల్గామ్ సంఘటనపై నిష్పాక్షిక దర్యాప్తుకు పాకిస్తాన్ ప్రధాన మంత్రి షెహబాజ్ షరీఫ్ సంసిద్ధతను వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్, సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాలు రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలను తగ్గించడానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించడానికి ముందుకు వస్తున్నాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

