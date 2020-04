సహనం - సమయస్ఫూర్తితో సింహాల గుంపుకు పరీక్ష పెట్టిన జిరాఫీ... ఎక్కడ?

ఈ జాతీయ పార్కులో కనిపించిన ఈ అరుదైన ఘటనను ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ అధికారి నవీద్ ట్రుంబో తనకు అందిన వీడియోను ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసి షేర్ చేశాడు. 'ఈ వీడియో మనకు ఓ పాఠాన్ని నేర్పుతోంది. క్రూరంగా తనపై దాడి చేస్తున్న వేళ, 5 గంటల పాటు ఈ జిరాఫీ బెదరకుండా నిలబడిపోయింది. దేన్నైనా సాధించాలంటే ఓపిక ముఖ్యమని జిరాఫీ నిరూపించింది' అని ఆయన కామెంట్ పెట్టాడు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అయింది. వేల కొద్దీ లైక్స్ వస్తున్నాయి.



కాగా సమయస్ఫూర్తికి సహనం తోడైతే ఇక తిరుగే వుండదన్న విషయాన్ని ఈ జిరాఫీ విషయంలో తేటతెల్లమైంది. తనపై కొన్ని సింహాల గుంపు దాడి చేసినా.. ఏమాత్రం బెదరకుండా, పారిపోకుండా సమయస్ఫూర్తితో, ఓర్పు, సహనంతో ఏక బిగువున ఐదు గంటల పాటు నిలబడి తన ప్రాణాలను ఓ జిరాఫీ రక్షించుకుంది.



సింహాల గుంపు దాని శరీరంపై పడి దొరికిన భాగాన్ని దొరికినట్టు కొరుకుతూ ఉన్నా, ఆ బాధను ఓర్చుకుంటూ.. సహనంతో నిలబడి, ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఆ జిరాఫీ ఎంతకూ కింద పడకపోవడంతో సింహాలు చేసేదేమీ లేక, దాన్ని వదిలేసి వెనక్కు వెళ్లిపోయాయి. ఆ వీడియోనూ మీరూ చూడండి.







A Lesson on Persistence. There will be many who will try to pull you down. But when the going gets tough, the tough gets going.

Here a managed to keep standing for 5 long hours after being attacked. Eventually the pride of had to give up. pic.twitter.com/ctDjtGQtbR