speak in Hindi, ఏయ్... ఆటో తోలుతున్నావ్, హిందీలో మాట్లాడటం నేర్చుకో: కన్నడిగుడితో హిందీ వ్యక్తి వాగ్వాదం (video)

ఆటో దిగిన యువకుడు హిందీలో మాట్లాడాలని అన్నాడు. ముందు నువ్వు కన్నడ మాట్లాడటం నేర్చుకో.. నువ్వు బెంగళూరు వచ్చావు కదా? అంటూ ఆటో డ్రైవర్ బదులిచ్చాడు.

Hindi speakers create chaos in #Bengaluru – threaten Kannada rickshaw driver to speak in Hindi!

Why do migrant Hindi speakers often display hostility or intolerance towards regional languages?#hindiGoBack #मराठी #Marathi #HindiImposition #StopHindiImposition #Kannada pic.twitter.com/RYHoIuGIHI