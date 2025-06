జూన్ 7న ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘాజీపూర్‌లో పోలీసుల ముందు లొంగిపోయిన రఘువంశీని రోడ్డు మార్గంలో పాట్నాకు తీసుకెళ్లి, ఆపై కోల్‌కతాకు వెళ్లి గౌహతికి తరలించారు.

గౌహతి విమానాశ్రయం నుండి, ఆమెను తెలివిగా కార్గో గేట్ ద్వారా బయటకు తీసుకెళ్లి షిల్లాంగ్‌లోని సదర్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. అక్కడ గణేష్ దాస్ ఆసుపత్రిలో తప్పనిసరి వైద్య పరీక్ష తర్వాత ఆమె రాత్రి గడిపింది.

తూర్పు ఖాసీ హిల్స్ పోలీస్ సూపరింటెండెంట్ వివేక్ సయీమ్ మాట్లాడుతూ, మేఘాలయ పోలీసులు మధ్యప్రదేశ్‌లో అరెస్టు చేసిన నిందితులకు ఆరు రోజులు, ఉత్తరప్రదేశ్‌లో అరెస్టు చేసిన వారికి మూడు రోజులు ట్రాన్సిట్ రిమాండ్ పొందారని తెలిపారు.

నిందితులందరినీ విడివిడిగా షిల్లాంగ్‌కు తీసుకువస్తున్నారు. ఆపై కోర్టులో హాజరుపరుస్తారని అన్నారు. మరో నలుగురు నిందితులు, సోనమ్ ప్రేమికుడు, సూత్రధారి అని చెప్పబడుతున్న రాజ్ కుష్వాహా, ఆనంద్ కుర్మి, ఆకాష్ రాజ్‌పుత్, విశాల్ సింగ్ చౌహాన్ - కూడా మేఘాలయ రాజధానికి తీసుకురాబడ్డారు. వారు కోర్టులో హాజరు అయ్యే వరకు కస్టడీలోనే ఉంటారు.



నలుగురు నిందితులను పోలీసులు ఎస్కార్ట్‌లో తీసుకెళ్తుండగా ఇండోర్ విమానాశ్రయంలో ప్రజల ఆగ్రహానికి గురైన సంఘటన జరిగింది. దారుణమైన నేరంపై కోపంగా ఉన్న ఒక ప్రయాణీకుడు ముసుగు ధరించిన నిందితులలో ఒకరిని చెంపదెబ్బ కొట్టాడు. దాడికి గురైన నిందితుడి గుర్తింపు ఇంకా తెలియదు.

సోనమ్, రాజా మే 11న వివాహం చేసుకున్నారు. కేవలం తొమ్మిది రోజుల తర్వాత, మే 20న, వారు మేఘాలయలో తమ హనీమూన్ కోసం వన్-వే టికెట్‌తో బయలుదేరారు. మే 23 నాటికి, నూతన వధూవరులు కనిపించకుండా పోయారు. ఆపై ఆపరేషన్ జరిగింది.

జూన్ 4న, రాజా మృతదేహం లోతైన లోయలో కనుగొనబడింది. ఇది దేశవ్యాప్తంగా షాక్ తరంగాలను పంపింది. రోజుల తరబడి జరిగిన దర్యాప్తు తర్వాత, సోనమ్ పట్టుబడ్డాడు.

Indore, Madhya Pradesh: At the Indore Airport, a passenger slapped one of the four accused in the Raja Raghuvanshi murder case, who were being escorted by Shillong Police and Indore Crime Branch for a flight to Shillong on transit remand pic.twitter.com/evB5ppJ2I8