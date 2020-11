భూమ్మీద వీడంతటి అదృష్టవంతుడు మరొకరు ఉండరు ... ఎందుకో తెలుసా? (Video)

దీంతో బతుకుజీవుడా అంటూ ఆ వ్యక్తి ప్రాణాలతో బయటపడి బిత్తర చూపులు చూస్తూ నడుచుకుంటూ వెళ్లాడు. ఇది ఏ సినిమాలోనో కనిపించిన దృశ్యం కాదు. నిజంగానే జరిగింది. ఈశాన్య రాష్ట్రమైన అస్సాంలోని తేజ్‌పూర్ అటవీ ప్రాంతంలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోకి ఓ రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఒకటి వచ్చింది. ఇది స్థానికులను భయాందోళనలకు గురిచేసింది. ఈ పెద్దపులి కంటపడిన ఓ వ్యక్తి అదృష్టవశాత్తు బతికిబయటపడ్డాడు.



తేజ్‌పూర్ సమీపంలోని వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లోకి వచ్చిన పెద్దపులి స్థానికులను భయాందోళనలకు గురిచేసింది. వారిపై దాడికి యత్నించడంతో రైతులు ప్రాణాలను అరచేతిలో పట్టుకుని తలో దిక్కుకు పరుగులు తీశారు. వారిలో ఓ రైతును పులి వెంటతరమడమే కాదు పంజాతో కొట్టిచంపినంత పనిచేసింది.



పులి వెంటపడటంతో దిక్కుతోచని ఆ రైతు... పరుగులు తీస్తూ ఓ గోతిలో దూకేశాడు. పులి కూడా అమాంతం అతనితో పాటే గోతిలోకి దూకేసింది. అయితే ఎందుకనో వెంటనే వెనక్కి వచ్చేసి ఇసుక దిబ్బలనెక్కి సమీపంలోని చెట్లలోకి మాయమైంది. ఈ ఘటన తాలూకు వీడియోను భారత అటవీశాఖ అధికారులు ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేయగా, అది వైరల్ అయింది. అయితే, ఈ పులిదాడిలో ఇద్దరు గాయపడ్డారు.







Manmade Conflict: Sad, but this is expected when people undermine the power of a tiger. Fortunately, intention of the tiger was just domination...

Source: Whats App by Sourav Barkatoki, Tezpur, Assam. pic.twitter.com/ZdryESXH2G