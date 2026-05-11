రాలీలో కన్నులపండువగా శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం, భక్తిసాగరంలో ప్రవాస భారతీయులు
రాలీ, నార్త్ కరోలినా: అమెరికాలో భారతీయ ఆధ్యాత్మిక ప్రవాహాన్ని ప్రోత్సాహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా రాలీలో చిన్న జీయర్ సంస్థ జెట్ క్యారీతో కలిసి శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించింది. అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, వైభవంగా నిర్వహించిన ఈ సీతారామ కళ్యాణం.. స్థానిక భారతీయ సమాజాన్ని ఒక్కతాటిపైకి తెచ్చింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుక, ప్రవాసంలో ఉన్న మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాల వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ విజయవంతంగా సాగింది. వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య పవిత్రమైన, మంగళకరమైన వాతావరణంలో ప్రారంభమైన ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
దివ్య దంపతులైన శ్రీరాముడు, సీతాదేవిల కళ్యాణ ఘట్టం ధర్మం, ప్రేమ ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచింది. పూజారులు ప్రతి క్రతువును సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. ఈ కళ్యాణం అంతరార్థాన్ని కూడా వివరించడం వల్ల అన్ని వయస్సుల వారికీ ఈ వేడుక అత్యంత అర్థవంతంగా అనిపించింది. పండుగ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా వేదికను అందమైన పుష్పాలతో, సాంప్రదాయక అలంకరణలతో పవిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ మహత్కార్యం విజయవంతంగా సాగేందుకు నాట్స్ మరియు జెట్ క్యారీ వాలంటీర్లు ఎంతో సమన్వయంతో, అంకితభావంతో కృషి చేశారు.
వేడుకలో భాగంగా ప్రదర్శించిన భక్తి గీతాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి. ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఒక మతపరమైన వేడుకగా మాత్రమే కాకుండా, సమాజంలోని కుటుంబాల మధ్య అనుబంధాన్ని బలపరిచే వేదికగా నిలిచింది. చివరగా, భక్తులందరికీ అత్యంత భక్తితో ప్రసాద వితరణ చేయడంతో కార్యక్రమం సంతోషకరంగా ముగిసింది. మన సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందిస్తూ, సమాజంలో ఐక్యతను పెంపొందించే దిశగా నాట్స్ రాలీ చాప్టర్, జెట్ క్యారీ చేసిన ఈ ప్రయత్నం అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో భాగస్వామిగా మారి సీతారామ కళ్యాణం దిగ్విజయం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నాట్స్ రాలీ విభాగం నాయకులను నాట్స్ చైర్మన్ కిషోర్ కంచర్ల, నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.