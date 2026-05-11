సోమవారం, 11 మే 2026
  • Follow us
  1. ఇతరాలు
  2. ఎన్.ఆర్.ఐ.
  3. ప్రత్యేక వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (23:49 IST)

రాలీలో కన్నులపండువగా శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం, భక్తిసాగరంలో ప్రవాస భారతీయులు

Sitarama kalyanam
రాలీ, నార్త్ కరోలినా: అమెరికాలో భారతీయ ఆధ్యాత్మిక ప్రవాహాన్ని ప్రోత్సాహిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా రాలీలో చిన్న జీయర్ సంస్థ  జెట్ క్యారీతో కలిసి శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం నిర్వహించింది. అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో, వైభవంగా నిర్వహించిన ఈ సీతారామ కళ్యాణం.. స్థానిక భారతీయ సమాజాన్ని ఒక్కతాటిపైకి తెచ్చింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుక, ప్రవాసంలో ఉన్న మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాల వైభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ విజయవంతంగా సాగింది. వేద మంత్రోచ్చారణల మధ్య పవిత్రమైన, మంగళకరమైన వాతావరణంలో ప్రారంభమైన ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు.
 
దివ్య దంపతులైన శ్రీరాముడు, సీతాదేవిల కళ్యాణ ఘట్టం ధర్మం, ప్రేమ ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచింది. పూజారులు ప్రతి క్రతువును సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. ఈ కళ్యాణం అంతరార్థాన్ని కూడా వివరించడం వల్ల అన్ని వయస్సుల వారికీ ఈ వేడుక అత్యంత అర్థవంతంగా అనిపించింది. పండుగ వాతావరణాన్ని ప్రతిబింబించేలా వేదికను అందమైన పుష్పాలతో, సాంప్రదాయక అలంకరణలతో పవిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు. ఈ మహత్కార్యం విజయవంతంగా సాగేందుకు నాట్స్ మరియు జెట్ క్యారీ వాలంటీర్లు ఎంతో సమన్వయంతో, అంకితభావంతో కృషి చేశారు.
 
వేడుకలో భాగంగా ప్రదర్శించిన భక్తి గీతాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ప్రేక్షకులను ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యంలో ముంచెత్తాయి. ఈ కార్యక్రమం కేవలం ఒక మతపరమైన వేడుకగా మాత్రమే కాకుండా, సమాజంలోని కుటుంబాల మధ్య అనుబంధాన్ని బలపరిచే వేదికగా నిలిచింది. చివరగా, భక్తులందరికీ అత్యంత భక్తితో ప్రసాద వితరణ చేయడంతో కార్యక్రమం సంతోషకరంగా ముగిసింది. మన సంప్రదాయాలను భావితరాలకు అందిస్తూ, సమాజంలో ఐక్యతను పెంపొందించే దిశగా నాట్స్ రాలీ చాప్టర్, జెట్ క్యారీ చేసిన ఈ ప్రయత్నం అందరి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో భాగస్వామిగా మారి సీతారామ కళ్యాణం దిగ్విజయం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నాట్స్ రాలీ విభాగం నాయకులను నాట్స్ చైర్మన్ కిషోర్ కంచర్ల, నాట్స్ అధ్యక్షుడు శ్రీహరి మందాడి ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.

మే 13న బిగ్ ట్విస్ట్.. విజయ్‌కు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష.. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అందుకు సిద్ధం?

మే 13న బిగ్ ట్విస్ట్.. విజయ్‌కు అసెంబ్లీలో బలపరీక్ష.. అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు అందుకు సిద్ధం?నాలుగు రోజుల తీవ్రమైన రాజకీయ చర్చల అనంతరం, తమిళనాడు అసెంబ్లీలో తన పార్టీకి మెజారిటీని నిరూపించుకోవడానికి అవసరమైన సంఖ్యను అతి కష్టం మీద సాధించడంతో, నటుడు, టీవీకే చీఫ్ విజయ్ చివరకు ప్రతిష్టాత్మకమైన ముఖ్యమంత్రి కుర్చీని దక్కించుకోగలిగారు. ఆయనకు ఇప్పుడు సభలో మొత్తం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు లభించింది. ఇది మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ.

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్

Modi Effect: బంగారం కొనొద్దు.. ప్రయాణాలొద్దు.. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్‌ చేయాలన్న మోదీ..స్టాక్స్ ఢమాల్వర్క్ ఫ్రం హోమ్‌ను ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రోత్సహించారు. వీలైనంత వరకు ఇంటి నుంచే పని చేసే సంస్కృతిని మళ్లీ ప్రోత్సహించాలని మోదీ పిలుపునిచ్చారు. భౌతిక సమావేశాల కంటే వర్చువల్ మీటింగ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని తెలిపారు. అత్యవసరం కాని ప్రయాణాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం దేశం ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సవాళ్లే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. పశ్చిమ ఆసియా ప్రాంతంలో నెలకొన్న తీవ్ర ఉద్రిక్తతల కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. చమురు దిగుమతుల కోసం దేశం భారీగా విదేశీ మారకద్రవ్యాన్ని ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది.

బీస్ట్ మూవీ గెటప్‌పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్

బీస్ట్ మూవీ గెటప్‌పై తమిళనాడు సీఎం సి.జోసెఫ్ విజయ్రాజకీయాల్లో మార్పు రావాలి. తాను గత ముఖ్యమంత్రుల కంటే భిన్నమని చెబుతూ వస్తున్న సినీ హీరో విజయ్.. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పటి నుండి దానిని చేతల్లో చూపించడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి గెటప్‌లో వచ్చిన మొదటి మార్పు ఇది. తమిళనాడులో ఇంతకుముందు ఎందరో ముఖ్యమంత్రులు ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. రాజకీయ ఉద్ధండులైన రాజాజీ, కామరాజ్, అన్నాదురై, ఎంజీఆర్, కలైంజర్, జయలలిత మొదలుకుని మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్ వరకు అందరూ మన సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ అయిన ధోతీ-చొక్కా, చీర ధరించి పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదటిసారిగా, విజయ్ కోట్-సూట్ ధరించి ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. విదేశాల్లో నాయకులు అలాంటి దుస్తులు ధరించడం చూసిన వారు, ఆదివారం విజయ్ కూడా కోట్-సూట్‌లో రావడం చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడి

కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేసిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు.. కత్తితో దాడిఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కాకినాడ నగరంలో గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఒక కానిస్టేబుల్‌ను హత్య చేశారని పోలీసులు సోమవారం తెలిపారు. ఈ ఘటన ఆదివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత కాకినాడలోని గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో చోటుచేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే.. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నాగేశ్వరరావుపై కత్తితో దాడి చేశారు. వారు ఆయన గొంతు కోయడంతో, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మద్యం మత్తులో ఉన్న కొందరు యువకులు రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తిపై దాడి చేశారని స్థానికులు పోలీసులకు తెలిపారు.

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)

ఆ సర్టిఫికేట్ తేలేదు.. తర్వాత ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన కీర్తన (video)తమిళనాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడానికి తప్పనిసరి అర్హత అయిన ఎన్నికల ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించలేకపోవడం వల్ల, తమిళనాడు మంత్రి ఎస్. కీర్తన ప్రమాణ స్వీకారం చేయలేకపోయారని ఒక అధికారి తెలిపారు. సోమవారం నాడు అసెంబ్లీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. శ్రీనివాసన్ మైక్రోఫోన్‌లో ఆమె పేరును ప్రకటిస్తూ, ప్రమాణ స్వీకారం చేయాల్సిందిగా కీర్తనను ఆహ్వానించినప్పుడు, ఆమె వేదిక వైపు నడిచారు.

Watch More Videos

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్ర

త్రిష ఓ పరాన్నజీవి, ఆమె అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు: సుచిత్రసుచిత్ర లీక్స్ తో ఆమధ్య కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీని ఓ కుదుపు కుదిపిన సుచిత్ర మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు వార్తల్లోకి వచ్చేసింది. ఏకంగా త్రిష పైనే వ్యాఖ్యలు చేసింది. ఇవి కాస్తా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇంతకీ సుచిత్ర చేసిన కామెంట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాం. త్రిష అంటే నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. త్రిష ఓ పరాన్నజీవి. ఎందుకంటే... విజయ్ ప్రస్తుతం తన భార్యాపిల్లలకు దూరమై ఒంటరిగా వున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఈ పారసైట్స్ వంటి వ్యక్తులు విజయ్ జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తారంటూ ఆమె సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది.

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్

Manchu Manoj: బండి భగీరథ్‌ పై పోక్సో కేసు తీవ్రంగా కలవరపరిచింది : మంచు మనోజ్ప్రతి మైనర్ బాలికకు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా న్యాయం అందేలా చూడటానికే #పోక్సో చట్టం రూపొందించబడిందని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నని సినీ హీరో మంచు మనోజ్ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ గారి కుమారుడు బండి భగీరథ్‌కు సంబంధించిన ఇటీవలి పోక్సో కేసు నన్ను తీవ్రంగా కలవరపరిచిందని ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు.

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్ర

విజయ్ జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నా జీవులుగా ప్రవేశించారు : సుచిత్రప్రముఖ గాయని సుచిత్ర హీరోయిన్ త్రిష గురించి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. త్రిష వల్ల రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన సినీ హీరో విజయ్ తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉంటున్నారని ఆరోపించారు. పైగా, ఆయన జీవితంలోకి కొందరు పరాన్నజీవులు తరహాలో ప్రవేశించారంటూ కామెంట్స్ చేశారు.

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభం

Ali: టి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో హ‌న్ శివ్ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ చిత్రం ప్రారంభంటి.డి.ప్ర‌సాద్ వ‌ర్మ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో ఎన్‌.మ‌హేశ్వ‌రి, పి.జ్యోతి నిర్మిస్తోన్న కొత్త చిత్రం పూజా కార్య‌క్ర‌మాలతో సోమ‌వారం రోజున లాంఛ‌నంగా ప్రారంభమైంది. అనురాగ్‌, సంతోష్‌, సాయి విక్రాంత్, అలీ, చ‌మ్మ‌క్ చంద్ర‌, ఆటో రాంప్ర‌సాద్‌, ఫ‌ణి, వినీత రెడ్డి. ఈ కార్య‌క్ర‌మంలో ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి, నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి, న‌టుడు అలీ, డైరెక్ట‌ర్ శ్రీనివాస రెడ్డి, ఫ‌ణి స‌హా చిత్ర యూనిట్ స‌భ్యులు పాల్గొన్నారు. ముహూర్త‌పు స‌న్నివేశానికి నిర్మాత కె.అచ్చిరెడ్డి క్లాప్ కొట్ట‌గా, అలీ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ఎస్‌.వి.కృష్ణారెడ్డి గౌర‌వ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించారు.

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్

Nihal: వినూత్న కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన సందిగ్ధం డేట్ ఫిక్స్నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి, నవీన్ రాజ్ సంకరపు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకుడు. ఇప్పటికే షూటింగ్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల్ని కూడా టీం కంప్లీట్ చేసింది. తీర్థ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో ప్రమోషన్స్ కూడా మొదలు పెట్టి సెన్సార్ వద్దకు వెళ్లనుంది. మే 29న ఈ మూవీని గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేసేందుకు టీం ముహూర్తం ఫిక్స్ చేసింది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com