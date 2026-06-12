జూన్ 13, 2026 శని త్రయోదశి.. నల్ల నువ్వుల నూనె దీపం.. 33 దానాలు
జూన్ 13, 2026 శని త్రయోదశి అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో వస్తోంది. అధిక జ్యేష్టమాసంలో మాసశివరాత్రితో వస్తోన్న ఈ శని త్రయోదశి చాలా శక్తివంతమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు. ఈ రోజున శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందాలనుకునేవారు.. శని దేవాలయాలను సందర్శించి తైలాభిషేకం వంటివి చేయడం చాలా మంచిది.
Shani Trayodashi
అలాగే జూన్ 13వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల 15 నిమిషాల నుంచి 5 గంటల 45 నిమిషాల కాలం పరమాద్భుతమైన కాలం. దీన్ని శనిత్రయోదశి పర్వం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. జాతక శని దోషాలు, రాశి శని దోషాలు పోవడంతో పాటు పరమశివుని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఆ సమయంలో శివాభిషేకం చేయడం చాలా మంచిది.
ఇంకా నల్ల నువ్వుల నూనెతో శని మందు దీపం వెలిగించి, ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నల్ల నువ్వులు, వస్త్రాలు, ఇనుప వస్తువులను దానం చేయాలి; కాకులకు ఆహారం అందించడం కూడా శ్రేయస్కరం.
శని దోషాలు సంపూర్ణంగా తొలగిపోయి, శివానుగ్రహం వల్ల అఖండ ఐశ్వర్యం కలగాలంటే ముప్పై మూడు మారేడు దళాలతో పరమేశ్వరుడిని పూజించడం అత్యంత శుభ ఫలితాలనిస్తుందంటున్నారు. శివుడిని ముప్పై మూడు మారేడు దళాలతోనే ఎందుకు పూజించాలంటే.. అధికమాసంలో 33 సంఖ్యకు చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. అందుకే, ఈ మాసంలో 33 అరిసెలు, అప్పాలు, బూరెలు వంటివి దానమివ్వమని అంటుంటారు. పూజలు చేసినా 33 పుష్పాలతో పూజలు చేయమని చెబుతుంటారు.
పురుష శవాల ప్రైవేట్ భాగాలపై అనుకోకుండా అలా అనేసాను: లేడీ వైద్య విద్యార్థిని సెజల్ పవార్ క్షమాపణలు
స్టాండప్ కమెడియన్ ప్రణీత్ మోర్ కామెడీ షోలో లేడీ వైద్య విద్యార్థిని సెజల్ పవార్ (Sejal Pawar) చేసిన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలను ముంబై లోని కింగ్ ఎడ్వెర్డ్ మెమోరియల్ (KEM) ఆసుపత్రి తీవ్రంగా ఖండించింది. ఆమె వ్యాఖ్యలు అభ్యంతరకరమైనవని పేర్కొంది. ఈ వ్యవహారంపై స్పందించిన ఆసుపత్రి యాజమాన్యం విచారణను ప్రారంభించింది. శుక్రవారం ఆసుపత్రి యాజమాన్యం ఓ ప్రకనట విడుదల చేస్తూ, వైద్య విద్యార్థిని సెజల్ పవార్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై వచ్చిన ఫిర్యాదుల నేపధ్యంలో ఓ విచారణ కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలియజేసింది.
కరోనా సమయంలోనూ రైతు బంధు నిధులు ఇచ్చారం.. ఇపుడెందుకు ఇవ్వడం లేదు : హరీష్ రావు
కరోనా మహమ్మారి సమయంలోనూ నాటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైతు బంధు నిధులు ఇచ్చారని, ఇపుడు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని భారత రాష్ట్ర సమితి సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ప్రశ్నించారు. కరీంనగర్ జిల్లా హుజురాబాద్లో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు. కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఆపి రైతుబంధు నిధులు విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కరోనా సమయంలోనూ కేసీఆర్ రైతుబంధు ఇచ్చారని.. ఇప్పుడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు ఇవ్వలేదని ఆయన ప్రశ్నించారు.
స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ: బాలుడికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రూ.75లక్షల సాయం
స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫీ టైప్ 2తో పోరాడుతున్న తెలంగాణకు చెందిన ఏడాది వయసున్న బాలుడు ఆర్యన్ష్ చికిత్స కోసం, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (సీఎంఆర్ఎఫ్) నుండి రూ.75 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం హామీ ఇచ్చారు. ఆర్యన్ష్కు అత్యుత్తమ చికిత్స అందేలా చూస్తామని.. సీఎంఓ అధికారులు ఆ బేబీ తల్లిదండ్రులను సంప్రదిస్తారని రేవంత్ రెడ్డి ఎక్స్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఎక్స్ ద్వారా తల్లిదండ్రులు కసుల కిరణ్, కసుల నవీన చేసిన అత్యవసర ఆర్థిక సహాయ అభ్యర్థనకు ఆయన స్పందిస్తూ ఈ హామీ ఇచ్చారు.
లిఫ్టులోనే రెండు గంటల పాటు చిక్కుకుపోయిన యువకుడు
హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్కైవాక్లోని లిఫ్ట్లో చిక్కుకుపోయిన ఒక యువకుడు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యాడు. ఉప్పల్లోని శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉంటూ ఒక ప్రైవేట్ సంస్థలో పనిచేస్తున్న రాహుల్ (20), పనులు ముగించుకుని హాస్టల్కు తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. స్కైవాక్ వద్ద ఉన్న 6బీ లిఫ్ట్లో కిందకు దిగుతుండగా, అది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో అతను లోపలే చిక్కుకుపోయాడు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే హైడ్రా అధికారులు, ఉప్పల్ పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
శ్రీ వేంకటేశ్వర వర్శిటీ క్యాంపస్లో చిరుతపులి.. విద్యార్థుల్లో భయం భయం
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలోని ఐ, జీ బ్లాకుల మధ్య చిరుతపులి కనిపించడంతో విద్యార్థులు, సిబ్బంది భయాందోళనకు గురయ్యారు. వెంటనే విద్యార్థులు సంబంధిత అధికారులు, అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. అయితే, అటవీ శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకునేలోపే ఆ చిరుతపులి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోకి పారిపోయింది. విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణం శేషాచలం అటవీ ప్రాంతానికి ఆనుకుని ఉండటంతో, ఇక్కడ అడవి జంతువులు కనిపించడం సాధారణమే.
జూన్ 13, 2026 శని త్రయోదశి.. నల్ల నువ్వుల నూనె దీపం.. 33 దానాలు
జూన్ 13, 2026 శని త్రయోదశి అధిక జ్యేష్ఠ మాసంలో వస్తోంది. అధిక జ్యేష్టమాసంలో మాసశివరాత్రితో వస్తోన్న ఈ శని త్రయోదశి చాలా శక్తివంతమైనదిగా చెప్పుకోవచ్చంటున్నారు జ్యోతిష్య నిపుణులు. ఈ రోజున శని దోషాల నుంచి ఉపశమనం పొందాలనుకునేవారు.. శని దేవాలయాలను సందర్శించి తైలాభిషేకం వంటివి చేయడం చాలా మంచిది. అలాగే జూన్ 13వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల 15 నిమిషాల నుంచి 5 గంటల 45 నిమిషాల కాలం పరమాద్భుతమైన కాలం. దీన్ని శనిత్రయోదశి పర్వం అనే పేరుతో పిలుస్తారు. జాతక శని దోషాలు, రాశి శని దోషాలు పోవడంతో పాటు పరమశివుని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఆ సమయంలో శివాభిషేకం చేయడం చాలా మంచిది.
12-06-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు... దంపతుల మధ్య కలహం
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనలో సఫలీకృతులవుతారు. ఎదుటివారికి మీ సమర్థతపై గురి కుదురుతుంది. వ్యవహారాలు మీ సమక్షంలో సాగుతాయి. ఖర్చులు అందుపులో ఉండవు. ఆత్మీయులను విందులకు ఆహ్వానిస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. నోటీసులు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కార్యసాధనకు మరింత శ్రమించాలి. సన్నిహితులకు మీ సమస్యలు తెలియజేయండి. మీ కష్టం మరొకరికి కలిసివస్తుంది. దంపతుల మధ్య కలహం. ఊహించని సంఘటనలెదురవుతాయి. పనులు ముందుకు సాగవు. పెద్దలతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు. ఖర్చులు విపరీతం.
భార్యను భర్త అపురూపంగా చూసుకుంటే కలిగే ఫలితాలు ఏమిటి?
హిందూ ధర్మంలో భార్యాభర్తల బంధం చాలా పవిత్రమైనదిగా, సమమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భార్యను సహధర్మచారిణి అంటారు, అంటే ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో తోడుగా ఉండేది. భర్తకు భార్య పట్ల ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయి, ఆమెను ఆదరించడం, గౌరవించడం, ఆమె అవసరాలను తీర్చడం, రక్షించడం వంటివి. వీటన్నిటిపట్ల నిబద్ధతగా వుంటూ భార్యను అపురూపంగా, ప్రేమగా చూసుకునే భర్తకు ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ఇది కేవలం కుటుంబ సంబంధాలను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వ్యక్తిగత ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలు.. చాలా మంచి రోజులున్నాయి
పండగ వాతావరణంలో శుభకార్యాలు జరపడానికి ఇది సరైన సమయం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మళ్ళీ మొదలవుతున్నాయి. అధిక జ్యేష్ఠ మాసం ముగియడంతో పెళ్లిళ్లకు, ఇతర శుభకార్యాలకు మార్గం సుగమం అయింది. జూన్ 19 నుంచి 30 తేదీల మధ్య వివాహాలకు అత్యంత అనుకూలమైన శుభ ముహూర్తాలు ఉన్నాయని పండితులు చెబుతున్నారు. రాబోయే జులై నెలలో పెళ్లిళ్ల కోసం చాలా మంచి రోజులు ఉన్నాయి. జులై 1, 2, 6, 7, 8, 11 తేదీలు శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతున్నాయి. అలాగే ఆగస్టు నెలలో కూడా ఎక్కువ ముహూర్తాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అస్సాంలో తిరుపతి నమూనాను పోలి ఉండేలా.. శ్రీవారి ఆలయం
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) మరో ప్రతిష్టాత్మక అడుగు ముందుకేసింది. ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన అస్సాం ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ సారథ్యంలో టీటీడీకి అత్యంత విలువైన 10.33 ఎకరాల భూమిని ఉచితంగా కేటాయించింది. అస్సాంలోని కామరూప్ జిల్లాకు చెందిన సోనాపూర్ రెవెన్యూ సర్కిల్ పరిధిలో ఈ భూమిని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామివారి భవ్య ఆలయ సముదాయ నిర్మాణం కొరకు అధికారికంగా మంజూరు చేశారు.