Simhadri Appanna: అక్షయ తృతీయ నాడే సింహాద్రి అప్పన్న నిజరూప దర్శనం.. చందనోత్సవం
సింహాచలంలో కొలువుదీరిన శ్రీ వరాహ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారి చందనోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి.సింహగిరిపై కొలువైన వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి ఉగ్రరూపాన్ని శాంతింపజేయడానికి ఏడాది పొడవునా 120 కిలోల గంధపు లేపనంతో కప్పి ఉంచుతారు.
కేవలం అక్షయ తృతీయ నాడు మాత్రమే జరిగే 'నిజరూప దర్శనం' వెనుక ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం.. భక్త ప్రహ్లాదుడిని హిరణ్యకశిపుడి నుంచి శ్రీహరి ప్రహ్లాదుడిని కాపాడి, నృసింహ అవతారంలో హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించాడు. తనను కాపాడిన స్వామివారిని వరాహ, నరసింహ రూపాలు కలిసిన ఏక అవతారంలో దర్శనమివ్వాలని ప్రహ్లాదుడు ప్రార్థించాడు.
భక్తుడి కోరిక మేరకు స్వామివారు సింహాద్రిపై వరాహ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిగా వెలిశారు. ప్రహ్లాదుడే ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారికి తొలి ఆలయాన్ని నిర్మించాడని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించిన తర్వాత స్వామివారిలో ఆవేశం తగ్గలేదు. ఆ ఉగ్రరూపం నుంచి వెలువడే వేడికి ముక్కోటి దేవతలు, మునులు భయపడిపోయారు.
స్వామివారి ఉగ్రజ్వాలలను శాంతింపజేయడానికి వారు చందనాన్ని (గంధం) లేపనంగా అద్దారు. ఏడాది పొడవునా స్వామివారు నాలుగు అంగుళాల మందపాటి చందన కవచంతోనే భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. చందన లేపనం వల్ల మాత్రమే ఆ ఉగ్రరూపం శాంతిస్తుందని పండితులు చెప్తున్నారు.
వైశాఖ శుద్ధ తదియ అంటే అక్షయ తృతీయ రోజున సింహాచలంలో చందనోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఆ రోజే స్వామివారి నిజరూప దర్శనం కలుగుతుంది. తెల్లవారుజాము నుంచే ప్రత్యేక పూజలు మొదలవుతాయి. సుప్రభాత సేవ అనంతరం, అర్చకులు ప్రత్యేక పరికరాలతో స్వామివారిపై ఉన్న చందన కవచాన్ని తొలగిస్తారు.
గంధం లేని స్వామివారి నిజరూపాన్ని చూడటానికి రెండు కళ్లు సరిపోవని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. పన్నీరు, వివిధ సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహిస్తారు. అదే రోజు రాత్రి మళ్లీ కొత్తగా చందన లేపనాన్ని సమర్పిస్తారు.