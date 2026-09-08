Tirumala: తిరుమల రాజగోపురంపై శ్రీకృష్ణుని విగ్రహపు చేయి విరిగిపోయిందా?
తిరుమల రాజగోపురంపై ఉన్న శ్రీకృష్ణుని విగ్రహం ఒక చేయి విరిగిపోయినట్లు సమాచారం. వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు చేపట్టిన నిర్వహణ, రంగులు వేసే పనుల సమయంలో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ విగ్రహం ఎప్పుడు, ఎలా దెబ్బతిన్నదనే దానిపై టీటీడీ అధికారులు ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు.
Rajagopuram
తిరుమల శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు 2026 సెప్టెంబర్ 15 నుండి సెప్టెంబర్ 23 వరకు తిరుమల ఆలయంలో జరగనున్నాయి. ఆలయంలో ఇప్పటికే కోయిల్ ఆళ్వార్ తిరుమంజనం కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది.
ఈ వార్షిక ఉత్సవానికి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివస్తారని అంచనా. తొమ్మిది రోజుల పాటు జరిగే ఈ వేడుకలలో వివిధ రకాల ధార్మిక కార్యక్రమాలు, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వివిధ వాహన సేవలు (ఊరేగింపులు) ఉంటాయి.
భక్తుల రద్దీ నియంత్రణ, భద్రత, వసతి, రవాణా, ఇతర సౌకర్యాలతో సహా ఉత్సవాలను సజావుగా నిర్వహించడానికి టీటీడీ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.