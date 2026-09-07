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  4. Tirumala Workers Antecedents Verified Ahead Of Brahmotsavams
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (20:05 IST)

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు-2026.. టీటీడీ సిబ్బంది వివరాల తనిఖీ.. క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయేమో?

Tirumala
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (20:05 IST)
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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు-2026 నేపథ్యంలో భక్తుల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, తిరుమలలోని వివిధ సంస్థలలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది నేపథ్య వివరాలను తిరుపతి జిల్లా పోలీసులు పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. జిల్లా ఎస్పీ ఎల్. సుబ్బారాయుడు ఆదేశాల మేరకు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విజిలెన్స్- భద్రతా విభాగంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈ ప్రక్రియను చేపడుతున్నారు. దుకాణాలు, హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, మఠాలు, అతిథి గృహాలు, ఇతర వాణిజ్య సంస్థలలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది వివరాలను పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. 
 
ఈ ధృవీకరణ ప్రక్రియలో ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న కొత్తగా నియమితులైన కార్మికులు ఇద్దరూ ఉన్నారు. ఇటీవల చేరిన కార్మికుల వివరాలను సంబంధిత సంస్థలు నమోదు చేశాయా లేదా అని పోలీసులు తనిఖీ చేస్తున్నారు. అలాగే, అక్కడ అప్పటికే పనిచేస్తున్న వారి రికార్డులను కూడా పరిశీలిస్తున్నారు. 
 
విద్యుత్, పూల అలంకరణ, తాత్కాలిక పారిశుధ్యం, తోటపని, రోడ్డు- భవన నిర్మాణ పనులు, ఇతర సేవలలో నిమగ్నమైన కార్మికులు కూడా ఈ తనిఖీల పరిధిలోకి వస్తారు. వారిపై గతంలో ఏవైనా క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయేమో నిర్ధారించుకోవడానికి, వారి వ్యక్తిగత, గుర్తింపు వివరాలను పోలీసు రికార్డులతో సరిపోల్చి చూస్తున్నారు. 
 
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో భక్తుల భద్రత మాకు అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశం. ముందస్తు భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా, తిరుమలలోని వివిధ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది నేపథ్యాలను పరిశీలిస్తున్నామని చెప్పారు. పాత, కొత్త ఉద్యోగుల వివరాలను కూడా తనిఖీ చేస్తున్నామని శ్రీ సుబ్బ రాయుడు తెలిపారు. 
 
తమ వద్ద పనిచేసే సిబ్బందికి సంబంధించిన పూర్తి రికార్డులను నిర్వహించాలని, అలాగే తనిఖీ కోసం అవసరమైన వివరాలను పోలీసులకు అందించాలని అన్ని సంస్థల యాజమాన్యాలను ఎస్పీ ఆదేశించారు. ఉత్సవాల సమయంలో తిరుమలకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని అంచనా ఉన్నందున, సంబంధిత సంస్థలు తమ ప్రతి ఉద్యోగి వివరాలను సక్రమంగా నమోదు చేసి, వాటిని ధృవీకరించుకోవాలి. ఈ ప్రక్రియను నిర్ణీత సమయంలో పూర్తి చేయడంలో అన్ని యాజమాన్యాల సహకారాన్ని మేము కోరుతున్నామని ఆయన అన్నారు. 
 
భద్రతాపరమైన ముప్పులను ముందుగానే గుర్తించడం, బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో అవాంఛనీయ సంఘటనలను నివారించడం ఈ ధృవీకరణ ప్రక్రియ ముఖ్య ఉద్దేశమని పోలీసులు తెలిపారు. తిరుమలలో ఎవరైనా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే వెంటనే 112 నంబర్‌కు కాల్ చేయాలని వారు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. సమాచారం అందించే వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయని సుబ్బారాయుడు పేర్కొన్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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