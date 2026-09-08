టీటీడీ భద్రతా ఉద్యోగులకు మాజీ సైనికులు అర్హులే..
కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో నివసిస్తున్న మాజీ సైనికులకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ), తిరుమలలో సెక్యూరిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు పొందేందుకు అవకాశం ఉందని ఇన్చార్జ్ జిల్లా సైనిక్ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ వై. ఈశ్వరరావు సోమవారం తెలిపారు.
సికింద్రాబాద్లోని ఆర్మీ వెల్ఫేర్ ప్లేస్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్, ఆంధ్రప్రదేశ్ సైనిక్ సంక్షేమ శాఖ సమన్వయంతో కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, ఏలూరు, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలకు చెందిన మాజీ సైనికుల కోసం నియామక ప్రక్రియను నిర్వహించనుంది.
సెక్యూరిటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల ఎంపిక ప్రక్రియ బుధవారం (సెప్టెంబర్ 9) ఉదయం 6 గంటలకు విజయవాడలోని మొఘల్రాజ్పురంలో ఉన్న పి.బి. సిద్ధార్థ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల మైదానంలో ప్రారంభమవుతుంది. ఉద్యోగంలో చేరే సమయానికి అభ్యర్థుల వయస్సు 50 ఏళ్లకు మించకూడదు.
అర్హులైన మాజీ సైనికులు ఎంపిక ప్రక్రియకు స్పోర్ట్స్ లేదా రన్నింగ్ షూస్ ధరించి హాజరు కావాలని సూచించారు. వారు ఒరిజినల్ ఆధార్, పాన్ కార్డ్, మాజీ సైనికుల గుర్తింపు కార్డు, డిశ్చార్జ్ బుక్, బ్యాంక్ పాస్బుక్, పదవ తరగతి మార్కుల మెమో, ఇటీవల తీసిన ఎనిమిది పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటోలను తీసుకురావాలి.
అన్ని సర్టిఫికేట్ల ఫోటోకాపీల రెండు సెట్లను కూడా తీసుకురావాలి. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు నెలకు రూ. 24,743 జీతంతో పాటు, ఉచితంగా ఒకే వ్యక్తి వసతి కల్పిస్తారు. అర్హులైన మాజీ సైనికులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఈశ్వరరావు కోరారు.