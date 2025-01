Republic Day: గణతంత్ర దినోత్సవం.. ఆగస్టు 15.. జెండా ఆవిష్కరణలో తేడా ఏంటంటే? (video)

ఈ కవాతు రాష్ట్రపతి భవన్ వద్ద ప్రారంభమై విజయ్ చౌక్, కర్తవ్య మార్గం, సి-షడ్భుజి, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ విగ్రహం, తిలక్ మార్గ్, బహదూర్ షా జాఫర్ (BSZ) మార్గ్ గుండా వెళుతుంది. ఎర్రకోట వద్ద నేతాజీ సుభాష్ మార్గ్ వద్ద ముగుస్తుంది.

గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌కు ముందు, భారత రాష్ట్రపతి కర్తవ్య మార్గం వద్ద భారత జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు.

ఎర్రకోటలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం నాడు భారత జెండాను ఎగురవేసినప్పటికీ, గణతంత్ర దినోత్సవం నాడు భారత జెండాను ఎందుకు ఆవిష్కరిస్తారో తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. భారత జెండాను ఒక రోజు ఎగురవేసి మరో రోజు ఎందుకు ఆవిష్కరిస్తారో తెలుసుకుందాం

ఆగస్టు 15న ఎర్రకోట ప్రాంగణంలో వేడుకలు జరుగుతాయి. జనవరి 26న రాజ్‌పథ్ వద్ద జెండా ఆవిష్కరణ జరుగుతుంది. జెండా ఎగరవేయటంలో తేడా ఏంటంటే.. ఆగస్టు 15న జెండాను స్తంభం దిగువన కట్టి, పైకి లాగి ఎగురవేస్తారు. జనవరి 26న జెండాను ముందుగానే స్తంభం పైభాగంలో కట్టి ఉంచి, ఆపై ఆవిష్కరించబడుతుంది.

1950 జనవరి 26న భారత రాజ్యాంగం అమలులోకి రావడంతో ఈ రోజున గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. ఇది దేశం ఇప్పటికే స్వతంత్ర దేశమని తెలియజేసే పద్ధతి. ఇంకా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున ప్రధాన మంత్రి జెండాను ఎగురవేస్తారు. గణతంత్ర దినోత్సవం రోజున రాష్ట్రపతి జెండాను ఆవిష్కరిస్తారు.

