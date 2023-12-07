గురువారం, 7 డిశెంబరు 2023
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Written By ఐవీఆర్
Last Modified: గురువారం, 7 డిశెంబరు 2023 (16:19 IST)

కేసీఆర్ అభివృద్ధి చేస్తే ఎవరో వచ్చి ఏలేస్తున్నారు, మరి చంద్రబాబు డెవలప్ చేస్తే కేసీఆర్ ఏలేయలేదా?

Chandrababu
కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పరాజయం పాలయ్యాక సోషల్ మీడియాలో ఆయనపై సానుభూతి పవనాలు ఎగసిపడుతున్నాయి. ఆయన నివాసం వుంటున్న ప్రాంతానికి ప్రజలు తరలివెళ్లి కేసీఆర్ జై అంటూ నినాదాలు చేస్తున్నారు. స్వయంగా కేటీఆర్ అయితే... తాము వేసిన ఓట్లకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం పడిపోయిందా అని పలువురు సందేశాలు పెట్టి ఆవేదన చెందుతున్నారని చెప్పారు.
 
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... హైదరాబాద్ నగరం తాలూకు నైట్ లుక్ వీడియోను పోస్ట్ చేస్తూ... నగరాన్ని కేసీఆర్ ఇంతగా అభివృద్ధి చేస్తే ఇపుడు ఎవరో వచ్చి ఎంజాయ్ చేయబోతున్నారంటూ ఓ నెటిజన్ పోస్ట్ పెట్టాడు. దీనిపై మిశ్రమ స్పందన లభిస్తోంది. మరొకరు దానికి రీ-ట్వీట్ చేస్తూ.. ఇదంతా కేసీఆర్ చేసింది కాదనీ, గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతో కష్టపడి అభివృద్ధికి పునాదిరాళ్లు వేస్తే ఆ రాళ్లపై రంగులు వేసుకుని మెరుగులు దిద్దారంటూ కామెంట్ చేసారు. చూడండి ఈ ట్వీట్లు.
 

మతిమరుపు కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న తికమకతాండలో ఏమైంది !

మతిమరుపు కాన్సెప్ట్ తో వస్తోన్న తికమకతాండలో ఏమైంది !తికమకతాండ అనే ఊర్లోని ప్రజలందరికీ మతిమరుపు అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో డిసెంబర్ 15న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. ట్విన్స్ హరికృష్ణ, రామకృష్ణ హీరోలుగా యాని, రేఖ నిరోషా హీరోయిన్లుగా వెంకట దర్శకత్వంలో వస్తున్న సినిమా తికమకతాండ. ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కి ముఖ్య అతిథులుగా ప్రొడ్యూసర్స్ సి. కళ్యాణ్ గారు, దామోదర్ ప్రసాద్ గారు మరియు ప్రసన్నకుమార్ గారు వచ్చి మూవీ టీం కి అభినందనలు తెలిపారు.

నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ డెవిల్ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్

నందమూరి కళ్యాణ్ రామ్ డెవిల్ వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్నంద‌మూరి క‌ళ్యాణ్ రామ్‌ క‌థానాయ‌కుడిగా నటిస్తోన్న లేటెస్ట్ పీరియాడిక్ స్పై థ్రిల్ల‌ర్ ‘డెవిల్’. ‘ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్’ ట్యాగ్ లైన్. ఇప్పటి వరకు విడుద‌లైన ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌లో హీరో పాత్ర తీరు తెన్నులు, డెవిల్ పాత్రలో తను ఒదిగిపోయిన విధానం, లుక్‌కి ఎక్స్‌ట్రార్డిన‌రీ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. అలాగే హీరోయిన్ సంయుక్తా మీనన్ లుక్ కి కూడా చాలా మంచి స్పందన వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు కళ్యాణ్ రామ్ చేయనటువంటి జోనర్ మూవీ.. భారీ బడ్జెట్ తో చేస్తున్నారు.

సైంధవ్ డబ్బింగ్ ప్రారంభించిన యాక్టర్ నవాజుద్దీన్ సిద్ధిఖీ

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