మైనర్ బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసి పెళ్లి చేసుకున్న మహిళ అరెస్ట్
మైనర్ బాలుడిని కిడ్నాప్ చేసి వివాహం చేసుకున్నందుకు సత్తుపల్లి పోలీసులు లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ చట్టం (పోక్సో)-2012 కింద ఒక మహిళపై కేసు నమోదు చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. సత్తుపల్లి మండలంలోని కిస్తారం గ్రామానికి చెందిన బాలుడి తల్లిదండ్రులు మార్చి 17న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు,
తమ కుమారుడు ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్షలు రాయడానికి వెళ్లి తిరిగి రాలేదని చెప్పారు. ఈ సంఘటనపై పోలీసులు మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. బాలుడి కాల్ డేటా వాట్సాప్ చాట్ల ఆధారంగా, కల్లూరు మునిసిపాలిటీకి చెందిన త్రివేణి అనే మహిళ ఆ బాలుడితో సంబంధం కలిగి ఉందని వారు గుర్తించి,ఆ కోణం నుండి కేసును పరిశీలించారు.
ఆమె గురించి వివరాలు సేకరించడానికి పోలీసులు త్రివేణి తల్లి, సోదరిని ప్రశ్నించారు. ఆమెకు గతంలో రెండుసార్లు వివాహం జరిగిందని, ఆమె సతుపల్లిలోని ఒక ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో పనిచేస్తుందని, ఆమె ఇద్దరు భర్తలను విడిచిపెట్టిందని, మిగిలిన వారు తమకు తెలియదని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు.
మహిళ ఫోన్ నంబర్ మరియు సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పొందిన పోలీసులు, ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన ఫోటో ఆధారంగా, ఆమెను ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాజమండ్రి శివారు వేలేశ్వరం గ్రామంలో గుర్తించారు.
పోలీసులు రెండు బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, శనివారం రాత్రి మహిళను అరెస్టు చేసి, పోక్సో చట్టం నిబంధనల కింద కేసు నమోదు చేసి, జ్యుడీషియల్ రిమాండ్కు పంపారు. బాలుడిని కూడా సతుపల్లికి తీసుకువచ్చారు.