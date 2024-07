సోషల్ మీడియాలో రాత్రికి రాత్రే ఫేమస్ అయ్యేందుకు యువతి సాహసాలు చేస్తూ ప్రాణాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇన్‌స్టా రీల్స్ కోసం బైక్ స్టంట్స్ చేయగా, ఓ యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. మరో యువకుడు ప్రాణాపాయస్థితిలో మరో యువకుడు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్‌లో ఇన్‌స్టా రీల్స్ కోసం బైక్ స్టంట్స్ చేస్తూ ఇద్దరు యువకులు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. వర్షంలో స్టంట్స్ చేస్తుండగా బైక్ స్లిప్ కావడంతో ఇద్దరూ కిందపడ్డారు. దీంతో తీవ్ర గాయాలపాలైన ఓ యువకుడు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బైకుపై నుంచి పడిన యువకులను స్థానికులు వెంటనే సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే, ఓ యువకుడు అప్పటికే చిపోయాడని వైద్యులు తెలిపారు.

తీవ్ర గాయాలపాలైన మరో యువకుడిని ఐసీయూలో చేర్చి చికిత్ అందిస్తున్నారు. హయత్ నగర్ పోలీసులు తెలిపిన ప్రకారం.. శనివారం సాయంత్రం విజయవాడ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై పెద్ద అంబర్ పేట సమీపంలో ఇద్దరు యువకులు బైక్‌తో స్టంట్ చేశారు. సింగిల్ వీల్‌పై బైక్ నడుపుతూ హల్‌చల్ చేశారు. ఈ క్రమంలో బైక్ అదుపు తప్పి కిందపడగా, శివ అనే యువకుడు చనిపోయాడు. బైక్ నడిపిన యువకుడినిక తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి విచారణ జరుపుతున్నట్టు పోలీసులు తెలిపారు.





Reals Stunt One Died

Hayatnagar police station Limits Yesterday Two youngster's Doing Stunt on Busy Road Bike Sliped One died on spot, Another Serious #reelsinstagram#Bikers#ReelsDeath #rangareddydistrict #reels #ViralVideos #Hyderabad pic.twitter.com/kl1Q9qjOXo