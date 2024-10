3వ అంతస్తులో కుక్కను తరుముతూ జారి పడ్డ యువకుడు, మృతి (video)

పొరుగున ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తెనాలికి చెందిన 23 ఏళ్ల ఉదయ్ తన స్నేహితులతో కలిసి రామచంద్రపురంలోని అశోక్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న హోటల్‌లోకి ప్రవేశించాడు. హోటల్‌లోని మూడో అంతస్తులోకి వెళ్లగా, కారిడార్‌లో ఓ కుక్క తనపై చార్జింగ్‌ పెట్టుకుని వచ్చింది.

యువకుడు భయాందోళనకు గురయ్యాడు. తనను తాను రక్షించుకోవడానికి మార్గం కనుగొనలేదు, కిటికీ గుండా దూకాడు. యువకుడికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలించే సమయానికి మృతి చెందాడు. ఆస్పత్రికి తరలించేలోపే చనిపోయినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.

పోలీసులు మృతదేహాన్ని శవపరీక్ష నిమిత్తం గాంధీ ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డైంది. చందానగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. హోటల్ భవనంలోని మూడో అంతస్థులోకి కుక్క ఎలా వచ్చిందో స్పష్టంగా తెలియరాలేదు.

ఈ ఘటనపై హోటల్ యాజమాన్యం, ఉద్యోగులను పోలీసులు విచారించారు. నగరంలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఇది రెండోసారి. గత ఏడాది జనవరిలో, 23 ఏళ్ల ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ ఒక పెంపుడు కుక్క అతనిపై దాడి చేయడంతో భవనం ఇదే మూడంతస్థుల భవనం నుంచి దూకి మరణించాడు. మహ్మద్ రిజ్వాన్ (23) జనవరి 11న పార్శిల్ డెలివరీ చేసేందుకు బంజారాహిల్స్‌లోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌కు వెళ్లాడు.

అతను ఒక ఫ్లాట్ తలుపు తట్టినప్పుడు, ఒక జర్మన్ షెపర్డ్ అతని వైపుకు దూసుకొచ్చింది. రిజ్వాన్ తనను తాను రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో ఉండగా, మూడవ అంతస్థు నుండి దూకి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. అతన్ని నిజాం ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (నిమ్స్)లో చేర్చారు. అక్కడ అతను నాలుగు రోజుల తరువాత మరణించాడు.

