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కల్కి 2లో నటించనున్న సాయిపల్లవి?
టాలీవుడ్ అగ్రనటి సాయిపల్లవి కల్కి-2లో నటించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సాయి పల్లవి కల్కి 2 షూటింగ్లో చేరడం గురించి ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు. ఎల్లమ్మ, మా ఇంటి బంగారం వంటి ప్రధాన తెలుగు ప్రాజెక్టులను తిరస్కరించిన తర్వాత, ఆమె చివరికి 'కల్కి 2'లో భాగమవుతుందో లేదోనని పరిశ్రమ వర్గాలు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
Sai pallavi
చిత్ర పరిశ్రమ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, సాయి పల్లవి ఏ ప్రాజెక్ట్నైనా తొందరపాటుతో అంగీకరించరు. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు కథనంతా పూర్తిగా వినడానికే ఆమె ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అడ్డగోలుగా సినిమాలు ఒప్పుకోవడం కంటే, నటనకు మంచి అవకాశం, లోతైన పాత్రలను ఎంచుకోవడానికే ఆమె మొగ్గు చూపుతారనే విషయం తెలిసిందే.
ఇటీవల తెలుగు చిత్రం 'తండేల్' బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్ద విజయాన్ని సాధించనప్పటికీ, అందులో ఆమె చూపిన నిజాయితీతో కూడిన, భావోద్వేగభరితమైన నటనకు ప్రశంసలు లభించాయి.
కర్నూలులో ఎల్ఈడీ తెరలు- అమెరికాలో వర్చువల్ నిశ్చితార్థం (video)
సాంప్రదాయం, సాంకేతికతల అద్భుత మేళవింపుతో, కర్నూలుకు చెందిన ఒక కుటుంబం తమ కుమార్తె నిశ్చితార్థాన్ని ఆన్లైన్లో జరుపుకుంది. ఈ వేడుకలో అమెరికా నుంచి వధూవరులు పాల్గొన్నారు. కర్నూలు నగరంలోని జోహరపురం నివాసులైన, కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రి హెల్త్ ఇన్స్పెక్టర్ టి. గోవిందు స్వామి, ఆయన భార్య శివ శ్యామల కుమారి, అమెరికాలోని విస్కాన్సిన్లో శాస్త్రవేత్తగా పనిచేస్తున్న తమ కుమార్తె మేఘన కోసం ఈ వేడుకను ఏర్పాటు చేశారు.
నేనే ఆరుగురిని చంపాను, నేను కూడా చచ్చిపోతున్నా.. రంగారెడ్డిలో క్రైమ్ న్యూస్
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఆరుగురు ఓ వ్యక్తి చేతిలో హతమైనారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం దైవాల్గూడ గ్రామంలో శనివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన అత్యంత దారుణమైన ఘటనలో, ఒక మహిళ, ఆమె ఇద్దరు చిన్న పిల్లలతో సహా మొత్తం ఆరుగురు హత్యకు గురయ్యారు. 35 ఏళ్ల రాజ్కుమార్ అనే వ్యక్తి తన భార్యను, ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత, తనపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసిన 17 ఏళ్ల బాలికను, అలాగే ఆమె తల్లి, అమ్మమ్మలను కూడా అతను హత్య చేసినట్లు సమాచారం.
July 11, 2026: తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రుతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి. రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. భారీ వర్షాల హెచ్చరిక: ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో సాయంత్రం లేదా రాత్రి సమయంలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు పడవచ్చు.
పెళ్లిలో ఏంటి ఈ వెకిలి డ్యాన్సులు? వధువును మందలించిన వరుడు, పెళ్లి కేన్సిల్ చేసిన పిల్ల తండ్రి
ఒక పద్ధతి, ఒక సంప్రదాయం... ఇలా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో పద్ధతి వుంటుంది. కొంతమంది ఎంతో హుషారుగా మాటలు, పాటలు, డ్యాన్సులతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు. మరికొందరు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఇంకొందరు అట్లాంటి డ్యాన్సులు గట్రా అంటేనే పడనట్లు రిజర్వుడుగా వుంటారు. అట్లా రిజర్వుగా వుండే వరుడి మాట వల్ల పెళ్లి కాస్త కేన్సిల్ అయ్యింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మార్కాపురం జిల్లా రాచర్ల మండలం చిన్నగానిపల్లి గ్రామానికి చెందిన యువకుడికి, కంభం మండలం తరమిళ్ళకు చెందిన యువతితో పెళ్లి నిశ్చయించారు పెద్దలు. పెళ్లి జరిగే సమయం ఆసన్నమవ్వడంతో వధూవరులను వాహనం ఎక్కించి ఊరేగిస్తున్నారు. బ్యాండు మేళం మోగుతోంది.
జనసేనాని పవన్కు కాంగ్రెస్ ఆఫర్.. ఓకే అంటే సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తాం..?
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.
ఆర్తి ల్యాబ్లో ఏఐ ఆధారిత పేరంటల్ అల్ట్రా సౌండ్ స్కాన్లు
ఆర్తి స్కాన్స్ అండ్ ల్యాబ్స్, ఆరిజిన్ మెడికల్ యొక్క పరిశోధన మరియు అభివృద్ధి విభాగమైన ఆరిజిన్ మెడికల్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ప్రసవపూర్వ అల్ట్రాసౌండ్ సంరక్షణ యొక్క నాణ్యతను, అందుబాటును మెరుగుపరచడానికి తమ మధ్య కొనసాగుతున్న సహకారాన్ని ప్రకటించాయి. గత ఐదు సంవత్సరాలుగా, ఈ రెండు సంస్థలు కలిసి పనిచేసి, అధిక సంఖ్యలో రోగులు వచ్చే క్లినికల్ వాతావరణాలలో తల్లి - పిండం ఇమేజింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే ఏఐ పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసి, ధృవీకరించాయి. తద్వారా కాబోయే తల్లులు స్థిరమైన, అధిక-నాణ్యత గల ప్రసవపూర్వ అంచనాలను పొందేలా ఇవి సహాయపడ్డాయి.
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోతుంది, గుమ్మడి గింజలు తింటే ప్రయోజనం వుంటుందా?
బ్లడ్ కౌంట్ పడిపోవడానికి కారణాలను వైద్యులు పరీక్షించి చెబుతారు. ఐతే బ్లడ్ కౌంట్ పెంచుకునేందుకు బీట్ రూట్, గుమ్మడి గింజలు వంటివి మేలు చేస్తాయి. ఈ గుమ్మడి గింజలను (Pumpkin seeds) నానబెట్టి అయినా తినవచ్చు లేదా వేయించుకుని అయినా తినవచ్చు. ఈ రెండు పద్ధతుల వల్ల శరీరానికి వేర్వేరు లాభాలు కలుగుతాయి. నానబెట్టి తినడం (Soaked Pumpkin Seeds) ఆరోగ్యానికి అత్యంత ఉత్తమం జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉంటే లేదా గింజల్లోని పోషకాలు శరీరానికి పూర్తిగా అందాలనుకుంటే నానబెట్టి తినడం ఉత్తమమైన మార్గం. గుమ్మడి గింజల్లో ఇనుము లభిస్తుంది