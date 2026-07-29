బిగ్ బాస్ 20వ సీజన్ లోగో ఆవిష్కరణ: సల్మాన్ హోస్ట్గా కీలక మార్పులు
బిగ్ బాస్ 20వ సీజన్ లోగో ఆవిష్కరణతో ఈ సీజన్ పట్ల ఆసక్తి వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ సీజన్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. బిగ్ బాస్ హౌస్ డిజైన్ను పూర్తిగా మార్చివేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది సెట్ డిజైనర్ ఓమంగ్ కుమార్, ఆయన భార్య వనిత గరుడ్ కుమార్ సెట్ను రూపొందించడం లేదు. దానికి బదులుగా, ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు కాంచన్, రూపాలి డిజైన్ బాధ్యతలను చేపట్టారు.
Bigg Boss 20
వీరు గతంలో ది 50 అనే రియాలిటీ షో కోసం సెట్ను రూపొందించారు. రూపురేఖల్లో మార్పులతో పాటు, ఈ షోకు హోస్ట్గా సల్మాన్ ఖాన్ తిరిగి రానున్నారు. ఈ కొత్త సీజన్ డిజిటల్-ఫస్ట్ విధానాన్ని అనుసరించనుంది. అంటే ఇది కలర్స్ టీవీలో ప్రసారం కావడానికి ముందే జియో హాట్ స్టార్లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది.
అలాగే, పండుగ సీజన్ సమయంలో బిగ్ బాస్ మొత్తం ఆరు ప్రాంతీయ భాషా వెర్షన్లను ఒకేసారి ప్రారంభించాలని నిర్మాణ సంస్థ బనిజే ఆసియా యోచిస్తోంది. 20వ సీజన్లో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నవారి జాబితాలో మహి విజ్, గీతా బస్రా, జన్నత్ జుబైర్, ఫైసల్ షేక్, సునీల్ పాల్, నియా శర్మ, పెర్ల్ వి పూరి, షోవిక్ చక్రవర్తి ఉన్నారు. బిగ్ బాస్ 20 సెప్టెంబర్ 6, 2026న కలర్స్ టీవీ, జియోహాట్స్టార్లలో ప్రారంభం కానుంది.