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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (12:12 IST)

బిగ్ బాస్ 20వ సీజన్ లోగో ఆవిష్కరణ: సల్మాన్ హోస్ట్‌గా కీలక మార్పులు

Bigg Boss 20
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (12:12 IST)
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Bigg Boss 20
బిగ్ బాస్ 20వ సీజన్ లోగో ఆవిష్కరణతో ఈ సీజన్ పట్ల ఆసక్తి వేగంగా పెరుగుతోంది. ఈ సీజన్‌లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. బిగ్ బాస్ హౌస్ డిజైన్‌ను పూర్తిగా మార్చివేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఏడాది సెట్ డిజైనర్ ఓమంగ్ కుమార్, ఆయన భార్య వనిత గరుడ్ కుమార్ సెట్‌ను రూపొందించడం లేదు. దానికి బదులుగా, ఆర్ట్ డైరెక్టర్లు కాంచన్, రూపాలి డిజైన్ బాధ్యతలను చేపట్టారు. 
 
వీరు గతంలో ది 50 అనే రియాలిటీ షో కోసం సెట్‌ను రూపొందించారు. రూపురేఖల్లో మార్పులతో పాటు, ఈ షోకు హోస్ట్‌గా సల్మాన్ ఖాన్ తిరిగి రానున్నారు. ఈ కొత్త సీజన్ డిజిటల్-ఫస్ట్ విధానాన్ని అనుసరించనుంది. అంటే ఇది కలర్స్ టీవీలో ప్రసారం కావడానికి ముందే జియో హాట్‌ స్టార్‌లో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. 
 
అలాగే, పండుగ సీజన్ సమయంలో బిగ్ బాస్ మొత్తం ఆరు ప్రాంతీయ భాషా వెర్షన్లను ఒకేసారి ప్రారంభించాలని నిర్మాణ సంస్థ బనిజే ఆసియా యోచిస్తోంది. 20వ సీజన్‌లో పాల్గొనే అవకాశం ఉన్నవారి జాబితాలో మహి విజ్, గీతా బస్రా, జన్నత్ జుబైర్, ఫైసల్ షేక్, సునీల్ పాల్, నియా శర్మ, పెర్ల్ వి పూరి, షోవిక్ చక్రవర్తి ఉన్నారు. బిగ్ బాస్ 20 సెప్టెంబర్ 6, 2026న కలర్స్ టీవీ, జియోహాట్‌స్టార్‌లలో ప్రారంభం కానుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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తమిళనాడు మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో చికెన్ బిర్యానీ

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పెళ్లయి పదేళ్లయినా ప్రియుడి ధ్యాసలోనే భార్య, ప్రియుడికిచ్చి పెళ్లి చేసాడు

పెళ్లయి పదేళ్లయినా ప్రియుడి ధ్యాసలోనే భార్య, ప్రియుడికిచ్చి పెళ్లి చేసాడుబీహార్ రాష్ట్రంలోని సమస్తిపూర్‌లో ఓ భర్త తన భార్య మనోవేదనను చూసి ఆమె సంతోషం కోసం ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. తనతో వివాహమై పదేళ్లు గడిచినా తన భార్య మరో వ్యక్తి ధ్యాసలో వుండిపోవడాన్ని గమనించాడు. ఈ క్రమంలో ఓరోజు ఆమెకి ప్రియుడు ఫోన్ చేయడంతో ఎంతో ఉత్సాహంగా అతడు చెప్పిన చోటుకి వెళ్లింది ఆమె. భర్త కూడా ఆమెను దొంగచాటుగా అనుసరించాడు. చివరికి తన భార్య ఆమె ప్రియుడితో ఏకాంతంగా గడపడాన్ని చూసాడు. ఐతే భార్యను పల్లెత్తుమాట కూడా అనకుండా గ్రామపెద్దల వద్ద పంచాయతీ పెట్టాడు.

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ.. భారీగా వరద నీరు

తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు.. ఎల్లో అలర్ట్ జారీ.. భారీగా వరద నీరుమంగళవారం హైదరాబాద్‌లో భారీ వర్షాలు కురిశాయి. రాబోయే కొన్ని గంటల పాటు నగరం, తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ శాఖ అధికారుల ప్రకారం, సైబరాబాద్ ప్రాంతంలో రాబోయే మూడు నుండి నాలుగు గంటల పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. దీని దృష్ట్యా ఈ ప్రాంతానికి ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేయబడింది. నగరం అంతటా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని, ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు అడపాదడపా చినుకులు పడే అవకాశం ఉందని, ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం నుండి రాత్రి వరకు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా.

Hyderabad: కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు... ఏమైంది? (video)

Hyderabad: కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు... ఏమైంది? (video)కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. బుధవారం ఉదయం పీవీఎన్ఆర్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వే పిల్లర్ నంబర్ 278 సమీపంలో ప్రయాణిస్తున్న ఒక కారులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం ప్రకారం, మెహదీపట్నం వైపు వెళ్తుండగా ఈ కారులో మంటలు వ్యాపించాయి. వాహనం నుండి మంటలు రావడం గమనించిన రాజేంద్రనగర్ ట్రాఫిక్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, వేగంగా స్పందించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ట్రాఫిక్ పోలీసుల సకాలంలో స్పందన, సమయస్ఫూర్తి కారణంగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది.

కాకినాడలో పెద్దపులి కలకలం.. దూడను చంపి, కొబ్బరి తోటలోకి..?

కాకినాడలో పెద్దపులి కలకలం.. దూడను చంపి, కొబ్బరి తోటలోకి..?తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని గోపాలపురం మండలంలో ఒక పులి కలకలం సృష్టించింది. అది ఈ ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించిన మార్గం గుండానే తిరిగి వెళ్తున్నట్లు భావిస్తున్నారు. సమాచారం ప్రకారం, ఆ పులి బొల్లెరు చెరువు సమీపంలో ఒక దూడను చంపి, దాని కళేబరాన్ని దగ్గర్లోని కొబ్బరి తోటలోకి లాక్కెళ్లింది. రాత్రిపూట అటవీ శాఖ సిబ్బంది కళ్లుగప్పి తప్పించుకున్న ఆ పులి, బుధవారం తెల్లవారుజామున గుడ్డిగూడెం వద్ద మరో దూడను చంపినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ పులి కొవ్వూరుపాడు, బుచ్చయ్యపాలెం, కరగపాడు గ్రామాల మధ్య ఉన్న కొండపై ఆశ్రయం పొందుతోందని భావిస్తున్నారు.

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధుల నివారణకు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాలేయ వ్యాధులు, నివారించదగిన మరణాలకు ప్రాథమిక కారణాల్లో 'వైరల్ హెపటైటిస్' ఒకటిగా కొనసాగుతోందని, ఇందులో భారతదేశపు వాటా గణనీయంగా ఉందని కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పేర్కొంది. 'ప్రపంచ హెపటైటిస్ దినోత్సవం' సందర్భంగా ప్రజలు ముందస్తు హెపటైటిస్ స్క్రీనింగ్, వ్యాక్సినేషన్, సకాలంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని కోరుతూ సంస్థ ఒక ప్రజా సలహాను జారీ చేసింది. ఈ వైరల్ హెపటైటిస్‌ను ‘నిశ్శబ్ద వ్యాధి’గా పిలుస్తారని, ఎటువంటి బాహ్య లక్షణాలు లేకుండానే కాలేయం పూర్తిగా దెబ్బతినే వరకు ఇది శరీరంలో పెరుగుతుందని హెచ్చరించింది.

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?

గర్భిణీ స్త్రీలు నామల చేపలు తినవచ్చా?గర్భిణీలలో మాంసాహారం తినేవారికి పలు అనుమానాలు వుంటుంటాయి. ఏ చేపలు తినాలి, ఏ చేపలు తినకూడదు అనే దానిపై మీమాంస వుంటుంది. కొంతమంది చిన్నచేపలైన నామలు అని పిలువబడే చేపల్ని తినవచ్చా లేదా అని అనుమానిస్తుంటారు. ఈ చేపలను తినవచ్చు. ఇవి సముద్రపు చిన్న చేపలు కాబట్టి, గర్భధారణ సమయంలో వీటిని తినడం సురక్షితం, ఆరోగ్యకరమే. చిన్న చేపల వల్ల గర్భిణీలకు ఎటువంటి హాని కలగదు. అయితే, వీటిని వండేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా పాటించాలి. ఈ నామల చేపలు ఎందుకు సురక్షితం అంటే వీటిలో తక్కువ మెర్క్యురీ... అంటే పాదరసం వుంటుంది.

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...

మోకాలి నొప్పి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ Knee Replacement అవసరం లేదు, ఐతే...హైదరాబాద్: భారతీయ ఆర్థోపెడిక్ వైద్యరంగానికి, ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ కార్యక్రమానికి మరో కీలక మైలురాయి చేరింది. భారతీయ ఆర్థోపెడిక్ నిపుణులు రూపకల్పన చేసి, సిరోనిక్స్(Sironix) సంస్థ దేశంలోనే తయారుచేసిన హై టిబియల్ ఆస్టియోటమీ(HTO) ఇంప్లాంట్‌ను మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఆవిష్కరించారు. 28 ఏళ్ల యువ వైద్యుడికి మోకాలి కార్టిలేజ్(లేత ఎముక) తీవ్రంగా దెబ్బతినడం, మోకాలి అమరికలో లోపం (Malalignment) కారణంగా ఎదురైన తీవ్రమైన అరుగుదల సమస్యతో బాధపడుతున్నాడు. దిగుమతి ఇంప్లాంట్లకు దేశీయ ప్రత్యామ్నాయంగా రూపొందిన ఈ సాంకేతికత రోగుల్లో సహజ మోకాలి కీళ్లను ఎక్కువకాలం పరిరక్షించే దిశగా కీలక ముందడుగుగా వైద్య నిపుణులు అభివర్ణించారు.

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలి

ఇట్లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే గుండె పోటు కావచ్చేమో చెక్ చేయించుకోవాలిగుండె పోటుతో మరణిస్తున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. అంతా ఆరోగ్యంగా వున్నా అలా హఠాత్తుగా ఎలా చనిపోయారని కొంతమంది అనుకుంటుంటారు. కానీ గుండె పోటు వచ్చే ముందు హెచ్చరిక సంకేతాలు శరీరం ఇస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అవసరమైనంత సమయం... అంటే గంటల పాటు నిద్రపోయినా ఇంకా అలసిపోయినట్లు వుండటం గుండెలలో మంటగా, ఎసిడిటీ నిరంతరంగా కొనసాగటం ఎడమ చేయి, ఎడమ భుజం, మెడ నొప్పిగా వుండటం లో బీపీ, మత్తుగా వున్నట్లు అనిపించడం, తల తిరగడం వంటివి వుండటం కొంచెం ఆహారం తిన్న వెంటనే కడుపు నిండిపోయిన భావన కలగడం గుండెల్లో భారంగా అనిపించడం, ఏదో బరువు పెట్టినట్లు అనిపించడం.

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలు

లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగితే 5 ప్రయోజనాలుఈ రోజుల్లో టీలో లెమన్ గ్రాస్ వేసి తాగుతున్నారు. ఈ గడ్డిని కుండీలలో కూడా మొక్కలుగా పెంచుకోవచ్చు. దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. లెమన్ గ్రాస్ శరీరంలోని అంతర్గత అవయవాలు ఆరోగ్యంగా వుండేట్లు చేస్తుంది. క్యాన్సర్ కణాలు పెరగకుండా నిరోధించడానికి కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. ఇనుము లోపాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అందుకే రక్తహీనత సమస్య వున్నవారు కూడా తీసుకుంటారు. మలబద్ధకం, అజీర్ణం మొదలైన ఉదర సమస్యలను అడ్డుకోవడంలో ఇది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. లెమన్ గ్రాస్ టీ తాగడం వల్ల తలనొప్పి, కీళ్ల నొప్పులు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.