Anil ravipudi: చిరంజీవి, వెంకటేష్ డాన్స్ ఎనర్జీ కనువిందు చేస్తుంది : అనిల్ రావిపూడి
మెగా స్టార్ చిరంజీవి, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వచ్చిన 'మన శంకర వర ప్రసాద్ "సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఇద్దరూ కలిసి వచ్చినప్పుడు ఏదో వినోదం రాబోతోందని అభిమానులకు ఇప్పటికే తెలుసు. నయనతారను తారాగణానికి చేర్చడం ఉత్సాహాన్ని మరింత పెంచింది.
హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరుగుతుండగా, బృందం సెట్లో ఎనర్జీని ఆస్వాదిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేష్లతో కలిసి అనిల్ రావిపూడి ఒక ప్రత్యేక పాటను చిత్రీకరిస్తున్నారు. గత రెండు రోజులుగా ఈ పాటపై పని చేస్తోంది. అనిల్ ఈ రోజు షూటింగ్ నుండి ఫోటో ను మ్యూజిక్ ఎక్స్ లో పంచుకున్నారు. చిరు మరియు వెంకీని కలిసి చూడటం ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ శీఘ్ర వీడియో తక్షణమే అభిమానుల మనోభావాలను పెంచింది. విజయ్ పోలకి మాస్టర్ ఈ సరదా పాటకు కొరియోగ్రఫీ చేస్తుండగా, భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందిస్తున్నారు.
షైన్ స్క్రీన్స్ మరియు గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నుండి వచ్చిన ఈ చిత్రంలో కేథరీన్ థ్రెసా, వి. టి. వి. గణేష్ మరియు రేవంత్ కూడా ముఖ్యమైన పాత్రల్లో నటించారు. 2026 సంక్రాంతి విడుదల ప్రణాళికతో, ఈ చిత్రం నెమ్మదిగా కుటుంబాలు ఎదురుచూసేదిగా రూపుదిద్దుకుంటోం.