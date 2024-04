రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన హీరోయిన్, రెండు ఎముకలు విరిగిపోయాయి

పాపులర్ టెలివిజన్ సీరియన్ నటి దివ్యాంక రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఈ ప్రమాదంలో ఆమె రెండు ఎముకలు విరిగిపోయాయట. ఈ విషయాన్ని ఆమె భర్త సోషల్ మీడియా వేదికలో పంచుకున్నారు. యాక్సిడెంట్ జరిగిందని తెలిసిన వెంటనే తను హుటాహుటిని ఆసుపత్రికి వెళ్లాననీ, ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రి వైద్యులు దివ్యాంకకి రెండు ఎముకలు విరిగాయని చెప్పినట్లు తెలియజేసారు. శస్త్రచికిత్స చేయనున్నట్లు వైద్యులు తనతో చెప్పారని దివ్యాంక భర్త వెల్లడించారు.

కాగా దివ్యాంగ పలు గేమ్ షోలతో పాపులర్ అయ్యారు. అంతకుముందు ఆమె నటించిన ''యే హై మొహబ్బతీన్'' సీరియల్ ద్వారా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. రియాలిటీ షోల ద్వారా కూడా అనేకమంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. దివ్యాంకకి ప్రమాదం జరిగిందని తెలిసిన దగ్గర్నుంచి బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీలు ఆమె త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

What Happened To Divyanka Tripathi..



Pray For Her Speedy Recovery



#DubaiFlooding#DivyankaTripathi pic.twitter.com/t7507bLShp