Nithya Menen: కథలు చెప్పడంకంటే సినిమా తీయడం ఇష్టం : నిత్యా మీనన్
నటి నిత్యా మీనన్ తన సినీ ప్రయాణంలో కొత్త అడుగు వేశారు. జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి తన సొంత బ్యానర్ కేయూరి ప్రొడక్షన్స్తో చిత్ర నిర్మాణంలోకి ప్రవేశిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఖాతాలో ఈ వార్తలను పంచుకుంది. పోస్ట్లో, నిత్యా తనకు సినిమాలు అంటే ఏమిటి మరియు సినిమాలు నిర్మించాలని ఎందుకు నిర్ణయించుకున్నాడో గురించి మాట్లాడింది.
“నాకు సినిమాలు తీయడం అంటే ఎప్పుడూ కథలు చెప్పడం కంటే ఎక్కువ. ఇది అంత లోతైన స్థాయిలో ఉన్న వాస్తవ వ్యక్తులను చేరుకోగలగడం గురించి. తెలివి కంటే లోతైన ప్రదేశం. ఆలోచనకు మించిన స్థానం. కారణానికి మించిన స్థానం. పరివర్తనను రేకెత్తించడానికి నేను సృజనాత్మక ప్రక్రియలో మునిగిపోయినప్పుడు నాలో మరియు చూసే మరొకరిలో. నిశ్శబ్దంగా అలలు సృష్టించే మార్పులను సృష్టించడానికి. మనం పూర్తిగా పేరు పెట్టలేని విధంగా మార్చబడింది. మొదట్లో కనిపించకుండా, కానీ తిరిగి మార్చలేని విధంగా”, నిత్య రాసింది.
"నా దృష్టిలో సినిమాల ద్వారా సృష్టించడం అనేది మానవత్వాన్ని, రక్షణ లేని వాటిని తాకడం అనే అద్భుతం. నేను నటించడం ప్రారంభించిన మొదటి రోజు నుండి అది నా ప్రక్రియ మరియు ఉద్దేశ్యం అయినప్పటికీ, నేను ఇప్పుడు సినిమాలు నిర్మిస్తున్నప్పుడు అది ఉద్దేశ్యంగానే కొనసాగుతుంది. నేను మీకు అందిస్తున్నాను - కేయూరి ప్రొడక్షన్స్", అని ఆమె తెలిపారు.
నిత్యా మీనన్ 1998లో ఫ్రెంచ్-ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ చిత్రం హనుమాన్లో బాలనటిగా తన సినీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ నటి 2006లో కన్నడ చిత్రం 7 ఓ' క్లాక్తో ప్రధాన నటిగా అరంగేట్రం చేసింది. సంవత్సరాలుగా, ఆమె తెలుగు, తమిళం, మలయాళం మరియు కన్నడ సినిమాల్లో నటించింది. పవన్ కళ్యాణ్ తో కూడా నటించింది.. 2024లో, తిరుచిత్రంబలం చిత్రంలో తన నటనకు నిత్యా మీనన్ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డును పొందింది.