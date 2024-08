అదిరిపోయిన ప్రిన్స్ మహేశ్ బాబు న్యూలుక్ (వీడియో)

టాలీవుడ్ హీరో మహేశ్ బాబు న్యూలుక్ అదిరిపోయింది. ఆయన తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి తన పుట్టిన రోజు వేడుకలను జరుపుకునేందుకు రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలోని జైపూర్‌కు వెళ్లారు. ఈ వేడుకలు ముగించుకుని నగరానికి పయనమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కొత్త గెటప్‌‍లో కనిపించారు.

జైపుర్‌ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో కుటుంబసభ్యులతో కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఇందులో మహేశ్‌ న్యూ లుక్‌తో దర్శనమిచ్చారు. పోనీ టెయిల్‌, గుబురు గడ్డంతో సినీ ప్రియులను అబ్బురపరిచారు. దీనిని చూసిన నెటిజన్లు.. ‘వావ్‌’ అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. రాజమౌళి ప్రాజెక్ట్‌ కోసమే ఆయన ఈ లుక్‌లోకి మారినట్లు భావిస్తున్నారు.

భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఇప్పటివరకూ చూడని సరికొత్త ప్రపంచాన్ని రాజమౌళి ఆవిష్కరించబోతున్నారని రచయిత విజయేంద్రప్రసాద్‌ గతంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. అమెజాన్‌ అడవుల నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథలో పలువురు విదేశీ నటులు కనిపించనున్నారు. భారతీయ భాషలతో పాటు, విదేశీ భాషల్లోనూ దీనిని అనువదించనున్నారు.

దుర్గా ఆర్ట్స్‌పై కేఎల్.నారాయణ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి 'మహారాజ్‌' అనే టైటిల్‌ను అనుకుంటున్నట్లు టాక్‌. వెండితెరపై సరికొత్త లుక్‌లో మహేశ్‌ కనిపించనున్నారు. ఆ పాత్ర కోసం ఆయన సన్నద్ధమవుతున్నారు. మహేశ్‌కు సంబంధించి మొత్తం ఎనిమిది లుక్స్‌ను దర్శకుడు రాజమౌళి బృందం సిద్ధం చేసినట్టు సమాచారం.



