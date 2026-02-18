నా జీవితంలో ఆ కథ ముగిసిపోయింది : మంచు లక్ష్మి
తన జీవితంలో సినీ నిర్మాణం అనే కథ (అధ్యాయం) ముగిసిపోయిందని ప్రముఖ నటి మంచు లక్ష్మి అన్నారు. గతంలో ఓ చిత్రం నిర్మించానని, అది తీవ్ర నష్టాలను ముగిల్చిందన్నారు. పైగా, ఆ సినిమా కోసం చేసిన అప్పులను ఇప్పటికీ తిరిగి చెల్లిస్తున్నట్టు ఆమె పేర్కొన్నారు.
తాజాగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆమె మాట్లాడుతూ, ఐదేళ్ళ క్రితం తాను నిర్మించిన ఓ చిత్రం తీవ్ర నష్టాలను మిగిల్చిందన్నారు. ఆ నష్టాలు ఇప్పటికీ తనను వెంటాడుతున్నాయని చెప్పారు. ఆ సినిమా కోసం చేసిన అప్పులు ఇప్పటికీ కట్టుకుంటున్నానని తెలిపారు. అందుకే నిర్మాతగా తన జీవితంలో ఆ అధ్యాయం ముగిసిపోయిందన్నారు. ఇకపై సినీ నిర్మాణం జోలికి వెళ్ళనని, తన దృష్టిని పూర్తిగా నటనపైనే పెడతానని తెలిపారు.
పైగా, తనకు నిర్మాత సాధకబాధకాలు తెలుసన్నారు. అందుకే ఎవరైనా తన వద్దకు స్క్రిప్ట్ పట్టుకుని వస్తే ముందుగా నిర్మాత ఎవరు అని అడుగుతానని, నిర్మాత ఉన్నపుడే మాట్లాడమని చెబుతాని మంచు లక్ష్మి చెప్పారు.