నాకు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది... : నాగబాబు

కాగా, నాగ‌బాబు గ‌త కొన్నిరోజులుగా ఓ ఛాన‌ల్‌లో వ‌చ్చే కామెడీ షో షూటింగ్‌లో పాల్గొంటున్నారు. అక్కడ నుంచే ఆయనకు ఈ వైరస్ సోకివుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఏదేమైనా ప్ర‌జ‌లు అప్ర‌మ‌త్తంగా ఉండాల‌ని నాగ‌బాబు సూచించారు. నాగ‌బాబు త్వ‌ర‌గా కోలుకోవాల‌ని అత‌ని అభిమానులు రీట్వీట్లు పెడుతున్నారు.

మరోవైపు, తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన అనేక మంది ప్రముఖులు ఈ వైరస్ బారినపడికోలుకుంటున్నారు. ఇలాంటి వారిలో నిర్మాత బండ్ల గణేష్, దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి, దర్శకుడ తేజ తదితరులు ఉన్నారు. అయితే, లెజెండరీ గాయకుడు ఎస్‌పి బాల‌సుబ్ర‌హ్మ‌ణ్యం కూడా ఈ వైరస్ బారినపడి మృత్యుకోరల నుంచి బయటపడ్డారు.







."An Infection doesnt always has to be a Suffering,

You can always transform it into an opportunity to help the fellow Beings".

Tested Covid-19 +ve.

Will Scuffle & Strife through this and Will be

a

Plasma Donor.#covidwarrior #plasmadonor pic.twitter.com/2EeZItJ4ub