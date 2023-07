బిగ్ బాస్ సీజన్ 7.. ఫుల్ మజా.. థీమ్ మ్యూజిక్ వీడియో రిలీజ్ (video)

స్టార్ మా తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసిన బిగ్ బాస్ థీమ్ మ్యూజిక్‌తో కూడిన ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కంటెస్టెంట్లు గేమ్‌లు ఆడటం, వ్యూహాలు, డ్రామాలు సరిగా సాగకపోవడం, హౌస్‌లో ప్రేమకథలు సరిగా వర్కవుట్ కాకపోవడం వంటి కారణాలతో బిగ్ బాస్-6 తెలుగు చాలా తక్కువ రేటింగ్‌లను పొందింది.

ఈసారి అలాంటి తప్పులు పునరావృతం కాకుండా బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రేక్షకులకు తెలిసిన వారినే హౌస్‌లోకి పంపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

మరోవైపు బిగ్ బాస్ సీజన్-7 హోస్ట్ మారనున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈసారి నాగార్జున ఈ షోకి హోస్ట్‌గా వెళ్లడం లేదు. స్టార్ హీరోని హోస్ట్‌గా తీసుకురావాలని స్టార్ మా ప్లాన్ చేస్తోంది. మూడో సీజన్ నుంచి నాగార్జున ఈ షోకి హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు.

#BiggBossTelugu7 - A Full Package of Entertainment ! Get ready to be hooked as BB7 Telugu takes you on a rollercoaster ride of emotions, surprises, and thrilling moments that will leave you wanting more. Coming Soon Only on @StarMaa & @DisneyPlusHSTel pic.twitter.com/ow2mnabHxJ