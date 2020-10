మా నాన్న త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించండి: రాజశేఖర్ కుమార్తె శివాత్మిక

" ప్రియమైన అందరికి... కోవిడ్‌తో నాన్న పోరాటం చాలా కష్టంగా వుంది, అయినప్పటికీ ఆయన దానితో గట్టిగా పోరాడుతున్నారు. మీ ప్రార్థనల ప్రేమ మరియు దీవెనలు మమ్మల్ని రక్షిస్తున్నాయి. నాన్న త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థించమని నేను ఇక్కడ మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను! మీ ప్రేమతో, ఆయన ఆరోగ్యంగా తిరిగి వస్తారు"

Dear All.

Nanna's fight with covid has been difficult, yet he is fighting hard.

We believe that it is your prayers love and well wishes that protect us and keep us going.

I am here asking you, to for Nanna's speedy recovery!

With your love, he'll come out stronger