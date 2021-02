ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమ యావత్తూ ప్రభాస్‌ ‘రాధేశ్యామ్‌’ కోసం వేయి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ‘బాహుబలి’ తర్వాత ఇంటర్నేషనల్‌ స్టార్‌గా ఎదిగిన ప్రభాస్‌ హీరోగా వస్తోన్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు అమాతం పెరిగిపోయాయి. పెరిగిన ఈ అంచనాలకు తగినట్లుగానే చిత్ర యూనిట్‌ సినిమా మేకింగ్‌ విషయంలో ఏ మాత్రం రాజీపడట్లేదు.



భారీ బడ్జెట్‌తో పాన్ ఇండియా మూవీగా అత్యంత రిచ్‌ లుక్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. 70వ కాలంలో రోమ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో అద్భుత ప్రేమ కథగా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. ఇదిలావుంటే, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రతీ చిన్న అప్‌డేట్‌ సినీ లవర్స్‌లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే చిత్ర యూనిట్‌ నుంచి ఓ అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది.



ఈ చిత్రాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జూలై 30వ తేదీన రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించింది. మరోవైపు, ఈ చిత్రానికి ముగ్గురు సంగీత దర్శకులు పని చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. తెలుగు, హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాకు హిందీ మినహా అన్ని భాషల్లో జస్టిన్‌ ప్రభాకరన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఇక హిందీ వెర్షన్‌కి మిథున్‌, మన్నన్‌ భరద్వాజ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజ్ చేస్తున్నారు.



ఇక ఈ విషయాన్ని వెల్లడించే సమయంలో చిత్ర యూనిట్‌ ఓ వినూత్న పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్స్‌ను పరిచయం చేస్తూ పోస్ట్‌ చేసిన పోస్టర్‌లో అఖండ భారత దేశం మ్యాప్‌తో పాటు మధ్యలో రైల్వే ట్రాక్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. దీని బట్టి ఈ సినిమా రోమ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతోన్న భారతదేశంతో ఏదో సంబంధం ఉండనున్నట్లు అర్థమవుతోంది.









#RadheShyam to release in a theatre near you on 30th July!