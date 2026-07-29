Ram Charan's surgery: విజయవంతమైన రామ్ చరణ్ మణికట్టు శస్త్రచికిత్స
గ్లోబల్ స్టార్ గా పిలువబడుతున్న రామ్ చరణ్ తన కుడి మణికట్టులోని సంక్లిష్టమైన TFCC గాయాన్ని సరిచేయడానికి సోమవారం కోయంబత్తూరులోని గంగా ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు. ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ఎస్. రాజశేఖరన్ మరియు అంతర్జాతీయ నిపుణుల నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ ప్రక్రియ సజావుగా సాగింది.
Ram Charan's wrist surgery successful
వైద్యులు ఎనిమిది వారాల విశ్రాంతి మరియు ఫిజియోథెరపీని సిఫార్సు చేశారు. చిరంజీవి, సురేఖ, భార్య ఉపాసనతో సహా కుటుంబ సభ్యులు ఆయనకు దగ్గరగా ఉన్నారు. తమన్ ఎస్, దర్శకుడు గోపీచంద్ మలినేని వంటి సినీ పరిశ్రమ మిత్రులు ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తెలుగు చిత్రసీమలో గాయాలు ఒక సాధారణ విషయంగా మారాయని పేర్కొంటూ, అభిమానులు ఆయన ధైర్యాన్ని మరియు ఆసుపత్రి నైపుణ్యాన్ని ప్రశంసించారు.
ఈసందర్భంగా రామ్ చరణ్ బెడ్ పై శస్త్ర చికిత్స చేసుకున్న తర్వాత ఫొటోను షేర్ చేశారు. పక్కనే ముగ్గురు డాక్టర్లు వున్నారు. ఇదిలా వుండగా, రామ్ చరణ్ తదుపరి సినిమా ఈ ఏడాది చివరిలో షూటింగ్ లో పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది.