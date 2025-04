Samantha: శుభం చిత్ర బృందంతో శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ సమంత (video)

దర్శనం అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో సమంత, చిత్ర బృందానికి వేద పండితులు ఆశీస్సులు అందించారు. వారికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. దర్శనానికి ముందు, సమంత వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో తన డిక్లరేషన్‌ను సమర్పించింది.

గత ఏడాది సమంత త్రలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ పేరుతో సొంత నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. శుభం ఈ బ్యానర్‌పై నిర్మించబడుతోంది. త్వరలో విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, చిత్ర బృందంతో కలిసి ఆమె తిరుమల పర్యటన ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది.

So pretty n simple, but her aura n vibe is mighty✨

Sam at Tirumala with Team of#Subham @Samanthaprabhu2 @TralalaPictures #Samantha #SamanthaRuthPrabhu pic.twitter.com/CIAb3fiXOG