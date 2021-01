శ‌ర్వానంద్‌, సిద్ధార్థ్ హీరోలుగా అజ‌య్ భూప‌తి ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో రూపొందుతోన్న 'మ‌హాస‌ముద్రం' ఆగ‌స్ట్ 19న విడుద‌ల కానున్న‌ది. అదితిరావ్ హైద‌రి, అను ఇమ్మాన్యుయేల్ హీరోయిన్లుగా న‌టిస్తోన్న ఈ మూవీని ఎ.కె. ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై రామ‌బ్ర‌హ్మం సుంక‌ర నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్ర‌క‌టించిన‌ప్ప‌టినుంచీ ఇండ‌స్ట్రీ స‌ర్కిల్స్‌లోనూ, ప్రేక్ష‌కుల్లోనూ అమితాస‌క్తి వ్య‌క్త‌మ‌వుతూ వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్ర‌తి అప్‌డేట్ అంద‌రిలోనూ కుతూహ‌లాన్ని క‌లిగిస్తోంది.





శ‌నివారం మ‌హాస‌ముద్రం రిలీజ్ డేట్ పోస్ట‌ర్‌ను డైరెక్ట‌ర్ అజ‌య్ భూప‌తి త‌న ట్విట్ట‌ర్ హ్యాండిల్ ద్వారా షేర్ చేశారు. ఆ పోస్ట‌ర్‌లో స‌ముద్రం ఒడ్డున ఉన్న ఓ బోట్‌పై ఒక‌రికొక‌రు వీపులు చూపిస్తూ కూర్చొని సిగ‌రెట్ తాగుతున్న ఇద్ద‌రు హీరోలు క‌నిపిస్తున్నారు. ఆ పోస్ట‌ర్‌తో పాటు, "Our Sail in Theatres Begins this August 19th #MahaSamudram. Join this Voyage to witness an Epic tale of #ImmeasurableLove" అంటూ రాసుకొచ్చారు.





తొలిసారిగా ఓ అపురూప‌మైన ప్రేమ‌క‌థ‌ను త‌మ బ్యాన‌ర్‌పైన అందిస్తున్నామ‌ని నిర్మాత అనిల్ సుంక‌ర చెప్పారు. "ఇన్నేళ్లుగా మీరెందుకు ఓ ల‌వ్ స్టోరీని నిర్మించ‌డం లేద‌ని ప్ర‌తి ఒక్క‌రూ న‌న్ను అడుగుతూ వ‌స్తున్నారు. ఇప్పుడు మేం ఎప్ప‌టికీ గ‌ర్వ‌ప‌డే ఓ అపురూప‌మైన, అపార‌మైన ల‌వ్‌, యాక్ష‌న్‌ను అందిస్తున్నాం. 19 ఆగ‌స్ట్ 2021న తీరాల‌ను ఢీకొట్ట‌డానికి 'మ‌హాస‌ముద్రం' వ‌స్తోంది." అని ఆయ‌న ట్వీట్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి రాజ్ తోటసినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా, చైత‌న్ భ‌రద్వాజ్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్‌గా, ప్ర‌వీణ్ కె.ఎల్‌. ఎడిట‌ర్‌గా, కొల్లా అవినాష్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన‌ర్‌గా ప‌ని చేస్తున్నారు.





తారాగ‌ణం:

శ‌ర్వానంద్‌, సిద్ధార్థ్‌, అదితి రావ్ హైద‌రి, అను ఇమ్మాన్యుయేల్‌

సాంకేతిక బృందం:

ర‌చ‌న‌-ద‌ర్శ‌క‌త్వం: అజ‌య్ భూప‌తి

నిర్మాత‌: సుంక‌ర రామ‌బ్ర‌హ్మం

ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌: కిషోర్ గ‌రిక‌పాటి

స‌హ నిర్మాత‌: అజ‌య్ సుంక‌ర‌

సంగీతం: చైత‌న్ భ‌ర‌ద్వాజ్‌

సినిమాటోగ్ర‌ఫీ: రాజ్ తోట‌

ప్రొడ‌క్ష‌న్ డిజైన్‌: కొల్లా అవినాష్‌

ఎడిటింగ్‌: ప్ర‌వీణ్ కె.ఎల్‌.

యాక్ష‌న్‌: వెంక‌ట్‌