కేరళలో ప్రమాదం తప్పింది.. పిట్టగోడ వద్ద నిల్చుని వుంటే పడపోయాడు.. (video)

వివరాల్లోకి వెళితే.. కేరళలోని ఓ ప్రభుత్వం కార్యాలయం ముందు కొంతమంది క్యూలో నిలుచుని ఉన్నారు. అయితే ఆ ఆఫీసు ఓ అపార్టుమెంటులోని మొదటి అంతస్తులో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పని మీద అక్కడికి రెడ్‌ షర్ట్‌ ధరించిన వ్యక్తితో పాటు మరికొందరూ వచ్చారు. వారంత ఆఫీసు బయట పిట్ట గోడ వద్ద నిలుచుని ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో కొద్ది సమయానికి అకస్మాత్తుగా ఆ వ్యక్తి కళ్లు తిరగడంతో ఉన్నచోటనే వెనక్కి వెల్లకిల ఆ పిట్ట గోడపై నుంచి కిందకు పడబోయాడు.

పక్కనే ఉన్న మరో వ్యక్తి అప్రమత్తమై అతడు పడిపోకుండా పట్టుకున్నాడు. అది చూసిన ఆఫీసు సిబ్బంది హుటాహుటిన బయటకు పరుగెత్తుకుంటు వచ్చి అతడికి సాయం చేశారు. చివరకు ఎలాగోలా ఆ వ్యక్తిని పైకి లాగి రక్షించారు. ఇది చూసిన నెటిజన్లు ఓ మై గాడ్ ఎంత ప్రమాదం తప్పింది అంటూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇంకా ఆతనిని కాపాడిన వ్యక్తిపై ప్రశంసలు గుప్పిస్తున్నారు.

A fainted & went to fall from a building. Luckily he survived by of another person who was standing beside him. #viralvideo #kerala pic.twitter.com/vemT3L1PoC