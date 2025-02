ఇతడు పిడుగు కాదు, చిచ్చర పిడుగు, పీక్స్ కెక్కించిన బ్యాండ్ బోయ్(video)

సోషల్ మీడియా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలను, అత్యంత వినోదకరమైన అంశాలను చూడగలుగుతున్నాం. అలాంటి ఓ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఓ చిన్నారి బ్యాండ్ వాయించడం ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. అంత చిన్న వయసులో అతడిలోని ప్రతిభను చూసి అంతా సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యారు.





చప్పట్లతో అతడికి అభినందనలు తెలుపుతూ ఉత్సాహపరిచారు. ఆ పిల్లవాడు మాత్రం షో అయిపోయినా ఇంకా బ్యాండ్ బాదేస్తానంటూ తన తండ్రికి చెప్పడం చూసి అంతా హ్యాట్సాప్ చెప్పారు. మీరు చూడండి ఆ వీడియోను...

Talent does not depend on age. pic.twitter.com/rPjaiv9Raa