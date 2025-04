బైకును కారులా మార్చేశాడు.. ఆరుగురితో హ్యాపీగా జర్నీ చేశాడు.. (వీడియో)

ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి బైకుకు ఇరు వైపులా రెండేసి సీట్లు వచ్చేలా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. ఇంకా పై కప్పు కూడా రెడీ చేసుకున్నాడు. అంతే ఫ్యామిలీతో కారులో ఎనిమిది మంది ప్రయాణం చేసేలా బైకును కారులా మార్చేశాడు.

ఈ బైక్ కమ్ కారులో ఆ వ్యక్తి ఫ్యామిలీతో చేసిన జర్నీకి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కారులో కంటే ఇందులో చాలామంది ప్రయాణం చేయొచ్చునని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

