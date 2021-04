వీడు మనిషే కాదు... మృగం.. పట్టపగలు, నడిరోడ్డులో మహిళను కత్తితో పొడిచి..? (Video)

ఈ వీడియోలో ఒక వ్యక్తి మహిళను పొడిచి చంపిన సిసిటివి ఫుటేజీతో వుంది. ఫేస్‌బుక్‌లో మలయాళ క్యాప్షన్ ఉన్న చిత్రాలు లేకుండా క్లెయిమ్ కూడా తిరుగుతోంది. క్రింద ఉన్న పోస్ట్‌లో 4,600 షేర్లు ఉన్నాయి. అయితే తన హత్య పుకార్లను తెరదించేందుకు ప్రగ్యా మిశ్రా ట్విట్టర్‌లో క్లారిటీ ఇచ్చింది. "నేను కోవిడ్ ప్రోటోకాల్‌ను అనుసరించి ఇంట్లో ఉన్నాను. తాను సజీవంగా మరియు సురక్షితంగా ఉన్నాను. నా హత్య పుకార్లు అబద్ధం" అని ఆమె రాసింది.

వాస్తవానికి ఈ ఘటనకు ఢిల్లీకి సంబంధించినవి. ఢిల్లీలోని రోహిణి ప్రాంతంలో హరీష్ మెహతా అనే వ్యక్తి తన భార్యపై కత్తితో దాడి చేసి చంపాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. అతను తన భార్యపై అనుమానంతో ఈ పని చేశాడని మీడియాలో వెల్లడి అయ్యింది. మృతురాలైన నీలు మెహతా ఢిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ ఆసుపత్రిలో పనిచేసేది. హరీష్ తన భార్య వేరొక వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం కలిగివుందనే అనుమానంతో చాలామంది చూస్తుండగా పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై కత్తితో అమానుషంగా పొడిచి చంపాడు.



ఆమెను కాపాడేందుకు వచ్చిన వ్యక్తుల్ని హత్య చేసిన వ్యక్తి కత్తి చూపెట్టి బెదిరించడంతో.. వారందరూ తమ పని తాము చూసుకుపోయారు. రోడ్డుపై బైకులు, కార్లు తిరుగుతున్నా.. ఆ హంతకుడిని ఏమీ చేయలేకపోయాయి. చివరికి తన భార్యను కసితీరా ఆ కర్కశుడు కత్తితో పొడిచి చంపాడు. ఈ ఘటనను కళ్లారా చూసిన చాలామంది ఆమెను కాపాడటానికి బదులుగా ఫుటేజ్ రికార్డ్ చేసుకున్నారు. అంతేగాకుండా తమకు ఎందుకు అనవసర వ్యవహారం అంటూ తలుపులు మూతెట్టుకున్నారు. ఈ వీడియోను ఓ లుక్కేయండి.

Pragya mishraa murdered in broad daylight

Because she was talking about kumbh Mela in the era of corona virus

Indian RSS goons kill the innocent woman ruthlessly. #CivilWarIn_India pic.twitter.com/DTERcIPKrB