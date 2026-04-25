ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం- గర్భధారణ సమయంలో మలేరియా.. గుర్తించకపోతే...?

ప్రపంచ మలేరియా దినోత్సవం (ఏప్రిల్ 25) సందర్భంగా, సీజనల్ కేసులు ప్రజారోగ్యానికి ముప్పుగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో, గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియాను ముందుగా గుర్తించకపోతే తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చని హైదరాబాద్ వైద్యులు హెచ్చరించారు.
గర్భధారణ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గడం వల్ల మలేరియా బారిన పడే అవకాశం పెరుగుతుందని, కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని వైద్యులు తెలిపారు. గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే మలేరియా కేవలం మరో జ్వరం కాదు, దానిని ముందుగా గుర్తించి చికిత్స చేయకపోతే తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదురవుతాయ అని సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ప్రసూతి వైద్యురాలు డాక్టర్ తారకేశ్వరి సురపనేని అన్నారు.
సకాలంలో పరీక్షలు, సరైన చికిత్స, నివారణ చర్యలు తల్లి, బిడ్డ ఇద్దరికీ ఎంతో మేలు చేస్తాయని తారకేశ్వరి తెలిపారు. వైద్యుల ప్రకారం, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ గర్భిణీ స్త్రీలలో రక్తహీనత, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, తీవ్రమైన సందర్భాల్లో మూర్ఛలు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అవయవ వైఫల్యం వంటి సమస్యలకు కారణమవుతుంది.
శిశువుపై కూడా దీని ప్రభావం అంతే తీవ్రంగా ఉంటుంది. గర్భం తొలిదశలో గర్భస్రావం కావడం నుండి, తర్వాతి దశలలో శిశువు ఎదుగుదల లోపం, చనిపోయి పుట్టడం లేదా నవజాత శిశువు మరణం వరకు సంభవించవచ్చు. అరుదైన సందర్భాల్లో, నవజాత శిశువులు కూడా ప్రభావితం కావచ్చు.
జ్వరం, చలి, తలనొప్పి, వికారం, వాంతులు, ఒళ్లు నొప్పులతో లక్షణాలు తరచుగా ప్రారంభమవుతాయని వైద్యులు తెలిపారు. అయితే గర్భధారణ సమయంలో వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని హెచ్చరించారు. గర్భధారణ సమయంలో వచ్చే ఏ జ్వరాన్ని కూడా ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా అధిక ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాలలో లేదా ప్రయాణం తర్వాత, ముందుగానే పరీక్షలు చేయించుకోవడం చాలా అవసరమని డాక్టర్ సురపనేని అన్నారు.
రక్త పరీక్షల ద్వారా మలేరియాను నిర్ధారించవచ్చు. ప్రాథమిక పరీక్షలో నెగటివ్ అని తేలినప్పటికీ లక్షణాలు కొనసాగితే, మళ్ళీ పరీక్షలు చేయవలసి రావచ్చు. గర్భధారణ సమయంలో వైద్యుల మార్గదర్శకత్వంలో చికిత్స సురక్షితమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది సంక్రమణ రకం, గర్భధారణ దశపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా దోమల కాలంలో నివారణ చాలా కీలకం. దోమల నివారణ మందులు, క్రిమిసంహారక మందులతో శుద్ధి చేసిన దోమతెరలు, రక్షణ దుస్తులు ఉపయోగించాలని, సాధ్యమైనంత వరకు అధిక ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాలకు ప్రయాణించకుండా ఉండాలని వైద్యులు సలహా ఇచ్చారు.